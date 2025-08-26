Este martes la previa del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile se encendió con todo. Marcelo Díaz protagonizó un llamativo momento en conferencia de prensa, el que en un inicio fue tomado como una burla contra el Cacique.

La situación llevó a un cruce de parte de Javier Correa, quien le respondió de vuelta a sus dardos. Y si bien Carepato trató de apagar el incendio aclarando que nunca trató de provocar problemas, en el camarín albo no se la dejaron pasar. Especialmente dos referentes.

Luego de todo lo ocurrido en el CDA, en el Estadio Monumental hubo mucha molestia con el mediocampista. De hecho, destaparon que los capitanes del Cacique terminaron furiosos por el hecho.

Arturo Vidal y Esteban Pavez molestos con Marcelo Díaz por sus dichos previo al Superclásico

Marcelo Díaz dejó la escoba en la previa del Superclásico. Justo cuando se habla de no fomentar la violencia, Carepato tuvo un gesto que ha desatado la furia en el camarín de Colo Colo y, especialmente, de Arturo Vidal y Esteban Pavez.

Arturo Vidal y Esteban Pavez no quedaron nada de contentos con lo hecho por Marcelo Díaz previo al Superclásico entre Colo Colo y la U. Foto: Photosport.

Fue el periodista Rodrigo Hernández quien en Los Tenores de Radio ADN dio a conocer la situación. “La información que me llega es que en el vestuario esto cayó bastante mal y esto queda acreditado no sólo con las palabras de Correa, sino con el sentir de dos personas: Arturo Vidal y Esteban Pavez“.

De hecho, el reportero destacó que el King por fin tuvo una buena este año luego de su mensaje a los hinchas de la U tras lo ocurrido ante Independiente. “Vidal, con todo lo errático que ha sido este año en redes, provocaciones y un rendimiento al debe, en esta pasada estuvo súper bien“.

Eso sí, Rodrigo Hernández enfatizó en que los dos capitanes del Cacique no le dejaron pasar la declaración a Marcelo Díaz. “La provocación de vuelta no cayó nada bien en el vestuario de Colo Colo. Agrega un condimento del que podría haber prescindido“, sentenció.

Cabe recordar que tanto con el King como con el volante albo, Carepato ha sumado polémicas a lo largo de su carrera. Quedará esperar para ver si se la cobran en la cancha o aceptan las excusas que salió a dar para aclarar todo.

Marcelo Díaz incendia el Superclásico entre Colo Colo y la U a tan sólo días de verse las caras. Carepato, que acusó cizaña de la prensa con el episodio, no pidió disculpas pero sí hizo un llamado a dejar todo aquí para no generar más problemas.

¿Cuándo juegan Colo Colo y la U el Superclásico?

Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Esteban Pavez se verán las caras en el Superclásico este fin de semana. Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

