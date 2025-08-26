Colo Colo espera por el Superclásico contra Universidad de Chile, duelo programado para este domingo en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera. En rueda de prensa habló Javier Correa.

El delantero del Cacique fue consultado por lo ocurrido con la U en la horrorosa y cobarde masacre en el estadio de Independiente de Avellaneda. Correa solidarizó con los archirrivales recordando que Colo Colo también sufrió un incidente, fatal, hace sólo meses.

“No estamos a favor de la violencia, no le hace bien a nadie. Como argentino sentí vergüenza que pase un hecho así, que haya gente que se comporte así“, dijo tajante y afectado Correa.

Agregó que “desde nuestra experiencia, las dos vidas de esos niños hinchas de Colo Colo no las devuelve nadie. Fue durísimo porque nos sacó de la copa. A ellos les deseo lo mejor, pero esto es condenable para todos“.

Solidaridad con la U, pero furia contra Marcelo Díaz

Eso sí, aprovechó la ocasión para lanzarle una indirecta a Marcelo Díaz, quien en el Superclásico anterior le propinó un golpe a Esteban Pavez y este mismo martes tuvo una polémica actitud en rueda de prensa.

Correa y Colo Colo volverán a enfrentarse a la U: delantero albo solidariza con los azules.

“También somos responsables de lo que hacemos en la cancha, no podemos pedir paz si estamos a los puñetazos. También debemos dar un mensaje desde adentro”, expuso.

Complementó que “el fútbol debe ser un espectáculo, y que la gente que vaya al estadio pueda volver a su casa, pero también debemos poner de nuestra parte, debemos ser ejemplo, y darnos de puñetazos no corresponde”.

“Me sorprende porque nosotros empatizamos, pero ellos no cuando ocurrió lo de Fortaleza, ellos dicen que son diferentes. Soy muy directo y no tengo problemas en decirle en la cara que no hay que vender humo. La gente no te va a querer por lo que digas a la prensa. Me parece que vende mucho humo, no hay que ser despectivo con nadie, porque el fútbol da vueltas”, sentenció Javier Correa.

