Colo Colo tiene en el horizonte el Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile por la Liga de Primera. Además, hay otro enfoque que preocupa a los albos.

En el Estadio Monumental quieren abrochar en las próximas horas a su nuevo técnico tras la salida de Jorge Almirón, donde Gustavo Quinteros toma la ventaja hasta ahora.

Sin embargo, uno de los temas que preocupa también a los hinchas albos es el duelo ante los azules, donde buscarán retomar la senda de los triunfos en este tipo de encuentros.

A Javier Correa le preguntan si Colo Colo salva el 2025 ganando a la U: Sorprendente respuesta

Durante esta temporada, en Colo Colo no saben de triunfos ante sus clásicos rivales. Ante Universidad Católica fueron derrotas tanto de visita en Santa Laura, como de local en el Monumental.

Mientras que ante Universidad de Chile fue caída en el Estadio Nacional, a la espera de lo que ocurrirá el domingo 31 por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Por eso, desde el Cacique avisan que en un año complicado como lo ha sido el Centenario, las prioridades cambiaron. Así lo hizo saber Javier Correa en conferencia de prensa.

Javier Correa revela la verdadera motivación de Colo Colo de cara al Superclásico. Foto: Photosport.

“Nosotros nos enfocamos acá adentro, queremos ganar, es nuestro objetivo, pero con eso (el Superclásico) no salvamos nada“, dijo el delantero argentino al ser consultado si el año se salva ganando a su clásico rival.

En ese sentido, reconoce que el 2025 no fue como lo tenían pensado desde el primer momento. “El año no fue como nosotros quisimos, obvio que para la gente es importante y para nosotros también pero no salvamos el año con este partido“, reiteró.

Finalmente, el cordobés señala que la mente de Colo Colo es una: terminar en zona de copas internacionales. “Tenemos que terminar lo más arriba posible y afrontar esto como hombres y la responsabilidad de llevar este escudo. No salvamos el año con el clásico”, cerró.