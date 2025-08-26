Colo Colo se encuentra en la búsqueda activa de un nuevo DT tras la salida de Jorge Almirón, en donde el nuevo timonel de los albos deberá dar el giro a un año que debió ser de celebración por el Centenario, pero, por el contrario, ha sido extremadamente complicado para la escuadra.

Eliminado de Libertadores, sin clasificar a Copa Sudamericana y en el campeonato nacional muy lejos del puntero y de la zona de clasificación a competencias internacionales, reconocidos nombres se han alzado entre los candidatos a dirigir a Colo Colo, pero a la vez se han levantado otros inconvenientes, siendo uno de ellos el factor económico.

El candidato a los albos que ya habría sido desechado por inesperada razón

En Radio Pauta, Coke Hevia y Nico Peric analizaron a los candidatos descartando a dos inmediatamente: Martín Demichelis y Gerardo Martino.

“Yo no como a alguien le puede entrar en su cabeza que Martino y Demichelis son candidatos en Colo Colo. ¿Cómo lo pagas?”, señaló de entrada Hevia, a lo que Peric agrega: “No tienes con que en este momento, porque Colo Colo está muy endeudado”.

En la misma línea, el periodista señala que “La única forma es decirle a Demichelis: ‘te fuiste de River, fuiste a México no anduviste, ven para acá, reencántate'”.

“Porque Demichelis se planta en ese camarín, él se enfrascó con los líderes de River porque tiene mucha personalidad. Un técnico criado en Europa, que gusta de las divisiones menores, un técnico de otro nivel para Chile. De eso te agregó: ¿con qué plata”.

Por otra parte, el último equipo que dirigió el “Tata” Martino fue Inter Miami de la MLS en donde estuvo entre 2023 y 2024, dejando su cargo en noviembre de ese año por “motivos personales”. Obteniendo junto a la escuadra de la MLS la Leagues Cup.

“Y Martino, es cosa que reciben sus últimas pasadas, no ha andado nada bien y cobra un dineral”, señaló Hevia.

