Universidad de Chile se vuelve a mentalizar en lo deportivo después de días de horror, esto por la violenta y cobarde encerrona sufrida por hinchas azules como visita contra Independiente por Copa Sudamericana.

La U vio suspendido el partido contra Everton y volverá a la acción en el Superclásico contra Colo Colo. El Cacique tampoco lo ha pasado bien en una temporada oscura, junto cuando los albos querían celebrar con todo el centenario.

“Ha sido una semana muy compleja, de muchos sentimientos y emociones por lo que ocurrió en Argentina, por eso no jugamos el domingo que pasó, pero esta semana sí nos tenemos que enfocar en este partido que será muy importante y tenemos que estar con las antenas puestas para hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”, dijo Marcelo Díaz en rueda de prensa.

Díaz y la U: “No nos fijamos en Colo Colo”

Sobre la misma, descarto que la U se enfoque en ganar el Superclásico para aguarle aún más la fiesta del centenario al archirrival: “ganar el fin de semana para nosotros significa mucho, pero como siempre hemos dicho, no nos fijamos en el rival y lo que les suceda. Sí nos fijamos en nosotros y sabemos que si obtenemos el triunfo seguiremos en la pelea por el título“, expuso.

Marcelo Díaz se mentaliza en el Superclásico contra Colo Colo tras la tragedia contra Independiente.

Agregó que “es nuestro mayor aliciente y nos vendría bien, pero lo que suceda a Colo Colo les corresponde a ellos. Nosotros nos tenemos que preocupar de la U en primera, segunda y tercera instancia. Eso ha sucedido. Lo que pase allá me tiene sin cuidado”.

Asimismo, abordó la posible titularidad de Cristopher Toselli por lesión de Gabriel Castellón. “El técnico decidirá quién va a ir al arco, pero Cristopher es un tipo experimentado y un gran pilar dentro del club, ha hecho una excelente carrera y sólo desearle el mayor de los éxitos si le toca jugar, porque va a ser de mucha ayuda”, afirmó Carepato.

La U, como no pasaba hace muchos años, llega con registro positivo ante Colo Colo: “sabemos que estamos por debajo del líder que está muy bien, hoy nos lleva 12 puntos y con justa razón porque es el equipo más regular del torneo. Tenemos una final el domingo que nos permita acercarnos a Coquimbo. Esperamos tener un buen juego, hacer un gran trabajo como venimos haciendo hace muchos meses y que lo coronemos con una victoria, sería lo ideal”.