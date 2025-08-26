Universidad de Chile todavía mastica la rabia por la barberie que sufrieron sus hinchas el pasado miércoles 20 de agosto, en el marco de la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente.

Los seguidores azules fueron golpeados por sus pares del cuadro argentino y también por la policía federal, hechos que obligaron a cancelar el partido cuando la serie estaba 2-1 para el elenco chileno.

La Conmebol ahora debe decidir qué pasará con la serie, si clasifican los azules y serán el rival de Alianza Lima en los cuartos de final.

Marcelo Díaz analiza el posible fallo de la Conmebol tras la tragedia

Ha pasado casi una semana de los hechos y el encargado de hablar de la situación fue el capitán de la U, Marcelo Díaz, quien le mete presión a la Conmebol y asegura que en la cancha le habrían ganado a Independiente.

“No nos sentimos clasificados. Por ningún motivo. Sólo prefiero pensar que se va a decidir en la Conmebol y lo que sea va a estar bien, por eso tenemos a nuestra gente que está peleando, pero no quiero hacerme ilusiones al respecto“, dijo Carepato.

“Sí, estábamos ganando, por lo que deportivamente estábamos mejor pero lamentablemente no pudimos terminar el partido, que seguramente lo hubiéramos ganado“, agregó.

Por último, Marcelo Díaz indicó que “si vamos a la parte deportiva, claramente nosotros estábamos clasificando, pero me resulta muy complicado hacer un análisis de lo que decida Conmebol, porque no sé lo que piensan ni lo que decidan. Me resulta difícil darte una respuesta, pero en lo deportivo, la clasificatoria era nuestra porque así lo decía el marcador. Cualquier otra cosa que diga no tiene sentido”.

