Universidad de Chile respira tras el escándalo con sus hinchas en Avellaneda y como los fanáticos más graves evolucionan bien, empieza a pensar en ganarle la serie a Independiente por la Copa Sudamericana.

El staff de abogados de Azul Azul, encabezados por José Ramón Correa, ultima detalles y documentos para enviarlos a la Conmebol y pedir que den por ganador la U en la llave por los octavos de final.

Antes que se desatara la barbarie en Buenos Aires, el equipo chileno estaba ganando la serie por 2-1, es por ello que el cuadro nacional espera que le den el triunfo y accesa a la fase de los 8 mejores de la Sudamericana.

Cristián Caamaño anticipa que van a dar por ganador a la U de la serie con Independiente

Mucho se está hablando de la decisión final de la Conmebol y uno de los que se sumó a la discusión fue Cristián Caamaño, quien dio a conocer su sentir en radio Agricultura.

“Yo creo que el miércoles cuando se entreguen todos los alegatos por parte de la U e Independiente… me imagino que el viernes la Conmebol va a dar una decisión provisoria, para ya aclarar el tema de la llave de cuartos de final con Alianza Lima“, partió diciendo el periodista de corazón azul.

“Quedan tres semanas para el partido (por los cuartos de final), tiene que haber una logística para Alianza Lima, venir a Chile. El rival de Alianza tiene que saber el día que se va a jugar, tiene que existir una programación para la televisión, así que yo creo que esta semana eso debe quedar resuelto al menos de manera provisoria”, agregó.

La U le estaba ganando la serie a Independiente por 2-1. Foto: Javier Vergara/Photosport

Por último, Caamaño se la jugó y señaló que bajo su punto de vista la Conmebol le va a dar la victoria a Universidad de Chile.

“Alianza Lima debe saber si va a pasar sin jugar, cosa que no creo porque no ha sucedido nunca que una llave no se dispute, porque hay derechos de televisión. Yo creo que el viernes debiese estar y todo indica que el rival de Alianza Lima va a ser la U. Se maneja que va a clasificar la U“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.