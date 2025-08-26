Desde que se dieron los serios incidentes en el estadio Libertadores de América, la dirigencia de Independiente adoptó la postura de quedarse con la llave ante U de Chile, a pesar de que eran los azules los que ganaban el marcador global al momento de la cancelación.

La plana mayor del Rojo se ha dedicado a culpar al Romántico Viajero de los incidentes que impidieron la terminación normal del partido. En ese contexto, la cúpula del Rey de Copas tiene en mente un nuevo viaje rumbo a Paraguay. Tal como hizo Néstor Grindetti el día después de la violencia en la tribuna Pavoni alta.

En DSports Argentina, un periodista reportó de esta nueva movida. “Grindetti, Montagna y Carlos Walter van a volver a viajar. Es cierto que el descargo puede ser escrito. Para mí van a estar allá de manera presencial en la audiencia”, manifestó Facundo Sánches.

Independiente sabe que la definición de la Conmebol será pronto. (Javier Vergara/Photosport).

No fue lo único que contó el citado comunicador, quien dio luces de la fecha de resolución que tendrá la Conmebol. “En caso de haberla, va a ser la otra semana”, anticipó el reportero sobre el plan de acción que tiene la cuestionadísima dirigencia del Rojo.

Independiente viajará de nuevo a Paraguay a tratar de ganar la llave ante U de Chile

Independiente perdía la llave ante U de Chile cuando el partido no se pudo continuar y quedó cancelado. Pero todo este embrollo por resolverse todavía tiene algunos días de recopilación. “Aún hay muchas pruebas que se están apuntando”, expuso Facundo Sánches.

“Cada uno de los clubes tiene que ir a hablar. Conmebol se tomará unos días y luego de eso, empezará a hablar de la sanción económica y deportiva”, agregó el citado periodista, siempre en la señal de DSports Argentina. Por el momento, el Rojo debe pensar en volver a la acción.

Esto porque se aplazó el duelo ante Platense en la sexta fecha de la Liga Profesional de Argentina. Por esa razón, el plantel adiestrado por Julio Vaccari afina detalles para visitar a Instituto de Córdoba este viernes 29 de mayo.