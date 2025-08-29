Las acciones poco reñidas a la ética que Néstor Grindetti, presidente de Independiente, realizó desde el momento mismo en que se consumó la barbarie de Avellaneda, provocaron reacciones en Universidad de Chile, y no sólo en la dirigencia, también en su técnico Gustavo Álvarez.

Es que resultó chocante para todos que minutos después que la barra brava del Rojo atacara sin piedad a los hinchas azules, el dirigente no sólo eludía su responsabilidad en los hechos, sino que partió hacia Paraguay para pedirle los puntos a Conmebol del encuentro.

Una actitud que no le cayó bien a Gustavo Álvarez, que en su primer encuentro con la prensa tras la barbarie de Avellaneda, atacó con fuerza al presidente de Independiente al asegurar que lo que hizo fue “una falta de respeto” para todos los involucrados.

Álvarez sin piedad contra presidente de Independiente

Al preguntarle por cómo fue la vuelta de la U a los entrenamientos tras el incidente, el técnico comentó que “fue difícil porque es inevitable seguir hablando del tema, lo de esa noche fue una locura y eso no tiene explicación racional“.

Luego de recalcar que se pidió la suspensión del duelo con Everton “por el factor emocional y segundo por respeto, porque teníamos hinchas que hasta estaban desaparecidos y no podía seguir el circo“, Álvarez aprovechó para repasar al máximo directivo de Independiente.

“Me pareció que fue una falta de respeto a la vida misma. Por las personas que terminaron presas, los que fueron al hospital y los desaparecidos, pensar en lo deportivo era una crueldad y sigo pensando lo mismo”, puntualizó el técnico azul sobre la actitud de Néstor Grindetti.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Universidad de Chile regresará a la acción después de 11 días, y lo hará en el duelo mayor de nuestro balompié como el Superclásico contra Colo Colo, en encuentro a disputarse este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.