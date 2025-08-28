Las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, siguen generando polémica tras el cancelado partido ante Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El mandamás del cuadro argentino cargó sus dardos contra la dirigencia de Azul Azul, además que apuntó ante Conmebol que todos los hechos de violencia fueron generada por la hinchada chilena.

Algo que el periodista Cristián Caamaño se ha encargado de desenmascarar al dirigente argentino, donde asegura que lo único que busca es que Independiente no quede eliminado en solitario.

“Más allá de que condene los hechos, dice que fueron delincuentes disfrazados de hinchas de Independiente, pero nunca que no les dimos facilidades, no le dijimos a la policía ni a la guardia privada que evacuara la zona, evacuamos correctamente a la gente de la U, jamás permitiríamos una agresión a visitantes, nada de eso: si me ahogo, no me voy solo. Eso es ensuciar la cancha”, comentó.

Conmebol definirá qué pasa con U de Chile vs Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Caamaño deja como payaso al presidente de Independiente por la defensa en Conmebol contra U de Chile

¿Qué busca el presidente de Independiente contra la U?

Fue en Deportes en Agricultura donde Cristián Caamaño reveló el único que fin que busca el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, con sus últimas declaraciones contra la U.

Publicidad

Publicidad

“Por eso digo que puede pasar cualquier cosa, podemos adelantar lo que dicen. Independiente seguro queda fuera, pero la estrategia es que se van pero no me voy solo”, detalló.

En la misma línea, llama a no estar tan relajado con las últimas fichas que se están moviendo en Conmebol, donde antes han pasado situaciones que son poco claras para los hinchas.

“Desde que un equipo que va disputar una final y le tiran piedras y el partido e juega igual en otros país es que la Conmebol es poco seria”, explicó.

Publicidad

Publicidad