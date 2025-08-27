Como era más que esperable, los descargos que realizó Néstor Grindetti, presidente de Independiente, donde vuelve a acusar a Universidad de Chile de provocar los violentos incidentes que derivaron en la barbarie de Avellaneda, encontraron respuesta en nuestro país.

Fue a través de un ex futbolista del cuadro laico y otrora gerente deportivo de Azul Azul como es Rodrigo Goldberg, quien durante su espacio en el programa Cooperativa Deportes hizo fuertes descargos y hasta se dio espacio para reírse de los dichos del político argentino.

Polaco Goldberg con todo contra timonel de Independiente

Todo arrancó luego de escuchar al político argentino decir que en su club “no hay espacio para la violencia“, lo que provocó una carcajada socarrona del ex atacante, para luego tomar aire y lanzar todos sus dardos contra el dirigente del Rojo.

“Cuando dice eso el presidente de Independiente yo digo ‘¿en serio?’. Está loco, ni siquiera vale la pena responderle, es increíble”, fue lo primero que dijo Goldberg sobre Grindetti, quizás lo más suave que esbozó, porque después vino la descarga.

“Hagamos un ejercicio democrático de poner las dos versiones. Que haya habido gente de la U que inició las cosas, perfecto, pruébelo. Seguramente más de algún tontito hizo leseras, pero eso no justifica lo que hiciste como organización y como club“, continuó el ‘Polaco’.

“Este señor, su preocupación por pedir los puntos y esta repetida actuación, no hace más que ponerlo como un ser humano de mierda y una basura de persona. Entiendo que defienda a su club, yo haría lo mismo, pero hay límites con la verdad y la humanidad. Te pasaste 70 pueblos”, finalizó Goldberg contra el timonel de Independiente.

No es la primera vez del ex jugador contra Grindetti

De manera pública, ya es reiterada la conducta del “Polaco” contra este nefasto dirigente. La primera de ellas, la hizo en sus redes sociales, donde comentó dichos del mandamás del Rojo inmediatamente después de la barbarie y escribió “púdrete hijo de la mismísima“.