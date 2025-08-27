Tétrico. No quedan más palabras para describir los horripilantes momentos vividos hace una semana en Avellaneda. Universidad de Chile visitaba a Independiente y todo terminó en una brutal carnicería.

Estos hechos no solamente fueron repudiados desde todas partes (con menor intensidad desde Independiente), sino que además conllevaron el final anticipado del duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Uno de los momentos más terribles captados por las cámaras, aquella noche del 20 de agosto, fueron las caídas al precipicio de algunos hinchas de la U que se aferraban a la reja. La hinchada local los presionaba, con palos y estoques, lo que provocó su desprendimiento desde las alturas.

Palabras de uno de los hinchas de la U que cayó

Hay hinchas de la Universidad de Chile que siguen en suelo argentino. Uno de ellos es Gonzalo Alfaro, víctima de una de las caídas desde la Pavoni Alta, aquella trágica noche. Según señalan en redes sociales, habría sido dado de alta, tras una operación.

Además, circula un audio en el que da gracias por el apoyo recibido en este tiempo. “Estoy evolucionando súper bien. Pronto estaré en Chile, para poder estar con mi gente”, señaló el hincha de la Universidad de Chile.

“Gracias por todo el apoyo, por la compasión que han tenido conmigo. Me dan muchas ganas de seguir adelante y ponerle más ganas a la vida que antes“, señaló el aficionado del Bulla.

¿Hay chances de que se termine el partido entre Independiente y la U de Chile?

Sí. O, por lo menos, así lo han deslizado desde distintos medios, tanto peruanos como argentinos. Por ejemplo, en el programa peruano Mano a Mano, se sugirió que existe una chance de que se puedan jugar los últimos 42 minutos sin público y en Asunción.

