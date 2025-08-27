Tremendo lo sucedido en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. La carnicería vivida en las graderías no deja indiferente a nadie.

Con el tiempo pasado, y con la tranquilidad de que no hay que lamentar víctimas fatales, cada equipo vela por sus intereses. Será la Conmebol la responsable de decir qué escuadra avanzará a cuartos de final, para enfrentar a Alianza Lima.

Sin embargo, todos los días nos encontramos con un episodio nuevo de este drama. En esta ocasión, el capítulo viene desde el otro lado de la Cordillera y tiene relación con la información que pulula en medios argentinos sobre un supuesto vínculo de una facción de Los de Abajo con la oposición a Michael Clark en Azul Azul.

Hinchas en restaurante de Puerto Madero: las nuevas “pruebas” de Independiente

Fueron presentadas en la cadena TN de la televisión argentina. Se trata de imágenes en las que se puede ver a hinchas azules entrar en un local de Puerto Madero, donde almorzaron.

Se trata de la facción de Villa Francia de la barra, que es acusada de mantener nexos con Daniel Schapira, el dirigente que ha sido contrario a la gestión de Michael Clark. El video está siendo presentado por la televisión argentina como una prueba del conocimiento desde Azul Azul de los hinchas que habrían iniciado los desmanes en el Libertadores de América.

Sin embargo, a simple vista, no se puede apreciar a Schapira en los videos presentados. De hecho, mientras pasaban las imágenes en TN, en ningún momento se indica cuál sería el dirigente presente en el almuerzo con los hinchas. ¿Es otro voladero de luces desde Independiente?

¿Hay chances de que se termine el partido entre Independiente y la U de Chile?

Sí. O, por lo menos, así lo han deslizado desde distintos medios, tanto peruanos como argentinos. Por ejemplo, en el programa peruano Mano a Mano, se sugirió que existe una chance de que se puedan jugar los últimos 42 minutos sin público y en Asunción.

