Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Hinchas de la Universidad de Chile reciben importante noticia desde Perú

Universidad de Chile podría pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde tendría que enfrentar a Alianza Lima.

Por Jose Arias

La masacre de Avellaneda sigue dejando coletazos.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTLa masacre de Avellaneda sigue dejando coletazos.

Tras lo acontecido en el duelo por Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, muchos hinchas quedaron rezagados del otro lado de la Cordillera. Una verdadera pesadilla vivieron allende Los Andes.

Es por eso que, desde distintos sectores, se han aportado sumas de dinero para ir en ayuda de los hinchas laicos. Esto aumentado, además, por la denuncia de los propios fanáticos, que contaron que la policía les robó.

Varios son los que han acudido en la ayuda de los jugadores azules. Hace poco se supo de la colaboración hecha por Luciano Pons, ex Universidad de Chile que milita en el Atlético Bucaramanga de Colombia. Ahora, otro ex laico colaboró.

Sólida respuesta de Universidad de Chile a Independiente: “Justificar lo injustificable, también…”

ver también

Sólida respuesta de Universidad de Chile a Independiente: “Justificar lo injustificable, también…”

Llega ayuda desde Perú

Rodrigo Ureña viene, desde hace rato, siendo uno de los protagonistas del torneo peruano. El chileno que viste la camiseta de Universitario no quedó indiferente ante los hechos acaecidos en Avellaneda y prestó su colaboración.

Recordando su pasado azul, Rodrigo Ureña aportó, por medio de la cuenta de Instagram, Salas Clothing, 1,5 millones de pesos, con los que pretende colaborar con los hinchas que aún se mantienen en Argentina.

Rodrigo Ureña juega actualmente en Universitario | Getty Images

Rodrigo Ureña juega actualmente en Universitario | Getty Images

Publicidad

Sin dudarlo quiso estar presente y ayudar a los camaradas afectados en Argentina“, enfatizaron desde la cuenta de Instagram, en la que subieron el detalle del aporte del actual jugador crema.

¿Cuándo estuvo Rodrigo Ureña en la Universidad de Chile?

Estuvo en tres períodos en la Universidad de Chile. Rodrigo Ureña vistió la azul en 2013, 2015 y 2016, siendo campeón de la Copa Chile y de la Supercopa en 2015.

Publicidad
Vivió una tragedia en un estadio en 2022 y estuvo en la “masacre de Avellaneda”: “No se puede justificar…”

ver también

Vivió una tragedia en un estadio en 2022 y estuvo en la “masacre de Avellaneda”: “No se puede justificar…”

Lee también
La U le da clases de empatía a Independiente: "También es violencia"
U de Chile

La U le da clases de empatía a Independiente: "También es violencia"

La decisión que toma la Conmebol con el presidente de Independiente
U de Chile

La decisión que toma la Conmebol con el presidente de Independiente

Político argentino lanza teoría por masacre en Avellaneda: "Espías chilenos"
U de Chile

Político argentino lanza teoría por masacre en Avellaneda: "Espías chilenos"

Emi Amor genera el principal dilema de Colo Colo para el Superclásico
Colo Colo

Emi Amor genera el principal dilema de Colo Colo para el Superclásico

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo