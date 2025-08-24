Tras lo acontecido en el duelo por Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, muchos hinchas quedaron rezagados del otro lado de la Cordillera. Una verdadera pesadilla vivieron allende Los Andes.

Es por eso que, desde distintos sectores, se han aportado sumas de dinero para ir en ayuda de los hinchas laicos. Esto aumentado, además, por la denuncia de los propios fanáticos, que contaron que la policía les robó.

Varios son los que han acudido en la ayuda de los jugadores azules. Hace poco se supo de la colaboración hecha por Luciano Pons, ex Universidad de Chile que milita en el Atlético Bucaramanga de Colombia. Ahora, otro ex laico colaboró.

Llega ayuda desde Perú

Rodrigo Ureña viene, desde hace rato, siendo uno de los protagonistas del torneo peruano. El chileno que viste la camiseta de Universitario no quedó indiferente ante los hechos acaecidos en Avellaneda y prestó su colaboración.

Recordando su pasado azul, Rodrigo Ureña aportó, por medio de la cuenta de Instagram, Salas Clothing, 1,5 millones de pesos, con los que pretende colaborar con los hinchas que aún se mantienen en Argentina.

“Sin dudarlo quiso estar presente y ayudar a los camaradas afectados en Argentina“, enfatizaron desde la cuenta de Instagram, en la que subieron el detalle del aporte del actual jugador crema.

¿Cuándo estuvo Rodrigo Ureña en la Universidad de Chile?

Estuvo en tres períodos en la Universidad de Chile. Rodrigo Ureña vistió la azul en 2013, 2015 y 2016, siendo campeón de la Copa Chile y de la Supercopa en 2015.

