Desde la FIFA a la Conmebol, pasando por cada noticiero sudamericano: todos han estado pendientes a lo que sucedió el pasado miércoles con la hinchada de la Universidad de Chile en el partido ante Independiente de Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

Lo sanguinario, cruel y la deshumanizada forma de actuar de los hinchas del cuadro local, con un puñado de visitantes, terminó siendo más noticia que el propio partido. En la cancha, el Romántico Viajero estaba consiguiendo pasar a cuartos de final.

Ahora, el tema es asunto de secretaría. Será la Conmebol la indicada de determinar qué pasará con ambos equipos y qué castigos caerán. En el caso de la Universidad de Chile, se cuenta con Gerardo Acosta, para velar por los intereses azules.

¿Quién es Gerardo Acosta?

Todos dicen que Gerardo Acosta es una inminencia en el derecho deportivo. Doctorado en la Universitat de Lleida, este abogado ha ejercido diversos cargos a lo largo de su carrera, estando próximo al club Libertad de Paraguay.

Actualmente, es el presidente de la Federación de Atletismo de Paraguay, cargo que ejerce desde 2021. Además, en el pasado, ha trabajado con Deportes Melipilla y la Universidad de Concepción, en casos defendidos frente al TAS.

Increpó a un ex Colo Colo

Ocurrió en 2022, durante el partido entre Olimpia y Libertad. Corrían los últimos minutos del encuentro y el marcador estaba 2-2. Entonces, mientras la atención estaba puesta en otra parte, el defensa argentino, Alexander Barboza, golpeó a Guillermo Paiva, quien por ese entonces lucía los colores de la O.

La situación no quedó solamente en la expulsión del defensa de Libertad. Con el tiempo, el argentino-uruguayo acusó que su reacción se había debido a palabras racistas proferidas por el futuro delantero de Colo Colo.

Ante la situación compleja, desde el Guma negaron la acusación. Sin embargo, Gerardo Acosta salió al cruce, como parte de su vinculación con Libertad. Y si bien aseguró que no se podía comprobar nada, sí dijo que la reacción de Barboza se debía a alguna palabra de Paiva.

“Hay imágenes que se ven en la televisión donde se muestra que esa reacción de Barboza se produce a raíz de algo que le dice el jugador Paiva y que Barboza escucha sin decirle nada“, acusó, aunque la sanción de 45 días cayó sobre el jugador de Libertad. Un caso en el que nada pudo hacer el abogado.

Carta clave para la U de Chile

Al conocerse que Gerardo Acosta sería el abogado a cargo de velar por los intereses de la Universidad de Chile, éste fue contactado desde diversos medios. Habló con El Deportivo de La Tercera y dio buenos augurios para el Bulla.

En medio del caos en Avellaneda, los jugadores pedían calma | Photosport

“Obviamente, para construir un caso y reclamar los puntos, basado eventualmente en el incumplimiento de condiciones de seguridad del equipo local, yo necesito tener los informes de los oficiales del partido. Del Oficial de Seguridad, del Delegado de Partido, los árbitros, para determinar exactamente qué paso y qué podemos reclamar”, aseguró en aquella entrevista.

“La primera impresión que tuve esta mañana, cuando me desperté a las 5 y 20, que ya tenía llamadas a las 12 de la noche de la gente de la U y el comunicado de la Conmebol para la cancelación y el motivo de ella, fue ‘vamos a ganar los puntos’“, agregó, optimista.

En cuanto a los antecedentes de la barra de la U, presentados como argumento por Independiente, Gerardo Acosta es claro: “No tiene nada que ver el comportamiento anterior. Cada partido es diferente. Todas las hinchadas tienen problemas de inconducta. La inconducta de hace dos años era en un ambiente social de crispación en Chile“.

