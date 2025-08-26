A casi una semana de los catastróficos hechos de Avellaneda, las imágenes siguen en el inconsciente colectivo de los amantes chilenos del fútbol. Los hinchas de Universidad de Chile corriendo, semidesnudos, por el Libertadores de América, tras la agresión salvaje de una turba iracunda de Independiente.

Ellos sí son víctimas y eso hay que dejarlo claro. Matizar con “quién empezó” o “los dos son responsables de la violencia” es intentar sacar el foco sobre el salvajismo y la brutalidad con la que actuaron los hinchas locales. Y eso es, principalmente, lo que no debe pasar nunca más.

Sin hacer vista gorda en relación a la complejidad del asunto, era importante referirse a la especificidad de la “masacre”. A eso se dedicó Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile, en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre lo sucedido con los hinchas de la U de Chile en Argentina?

El capitán de la Universidad de Chile habló en extenso sobre la delicada situación vivida en Avellaneda, en el contexto de la Copa Sudamericana. Para el campeón de América hay que ponerle punto final a este tipo de conductas.

“Se lo comentaba a unos amigos: nunca me tocó vivir una situación así de compleja. Hablaba con gente mayor e incluso amigos de allá, en Argentina, que son de Independiente, y me dijeron que nunca vieron algo así. Claramente, lo que ocurrió fue anormal y atípico. Y nosotros no lo debemos normalizar“, enfatizó el capitán azul.

“Sea de donde sea, debemos erradicar estas conductas del fútbol, porque al fin y al cabo nos hacen ver mal a todos. Es lamentable lo que sucedió. Afortunadamente, no hubo muertos, sino sería más lamentable, pero fue muy feo”, agregó.

Marcelo Díaz en su llegada a Santiago desde Argentina | Photosport

¿Hubo contacto con los chilenos de Independiente?

Marcelo Díaz también se refirió a la reacción de los otros chilenos en cancha, los que no tenían la U en el pecho. Se trata de Luciano Cabral, Pablo Galdames y Felipe Loyola, que juegan en Independiente de Avellaneda.

“No hemos hablado con nadie de Independiente, no tuvimos contacto. Pero, sí he visto publicaciones, especialmente de los chilenos, que claramente hacen atención a lo humano de que esto no vuelva a pasar“, realzó el capitán del Romántico Viajero.

“Es contradictorio a lo que dice el club, donde hay gente que se preocupa de lo deportivo, mientras que los más importantes, que son los jugadores, nos preocupamos por el bienestar de las personas. Eso te refleja lo que sucedió. Una parte muy contradictoria dentro de un club“, cerró, con un palito, Marcelo Díaz.