Tremendo lo sucedido en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. La carnicería vivida en las graderías no deja indiferente a nadie.

Con el tiempo pasado, y con la tranquilidad de que no hay que lamentar víctimas fatales, cada equipo vela por sus intereses. Será la Conmebol la responsable de decir qué escuadra avanzará a cuartos de final, para enfrentar a Alianza Lima.

En ese sentido, hay varios análisis que se han hecho. En Argentina, parecen desesperados por mostrar a los hinchas azules como violentos. Pero, lo cierto, es que la localía era de Independiente, por lo que está difícil que la pulseada la ganen.

Auguran que la Universidad de Chile pasará: “Si no ocurre nada extraño…”

Fue en El Team del Siete, en TVN, que se habló sobre lo ocurrido en Avellaneda. Allí, Fernando Agustín Tapia tomó la palabra y aseguró que, de no mediar nada raro, el cuadro azul debería avanzar de ronda.

“Si no sucede nada extraño, que puede ocurrir porque es confederación sudamericana, debe ser sancionado Independiente con la desclasificación, una multa económica y varios partidos sin público”, comenzó diciendo el periodista.

“Eso es lo que corresponde según la norma de competencia de la Conmebol. Porque el informe oficial fue lapidario para Independiente”, añadió Fernando Agustín Tapia, quien aprovechó de tirarle un palito al ente rector del fútbol sudamericano.

“La Conmebol dejó que el partido se desarrollara igual, pese a las observaciones. Esa dinámica se repite, suelen hacer eso. Porque tienen fundamentos económicos: hacen reparos, después te multan y recaudan dinero. Es una máquina recaudadora“, señaló.

Asientos volaron en Avellaneda | Getty Images

¿Y la Universidad de Chile?

Fernando Agustín Tapia sabe que a la U también se le viene. “Para Universidad de Chile también habrá un castigo. Pero, no es el organizador. Habrá multa económica y varios partidos sin poder ir de visitantes“, comentó y, tras ello, lanzó una buena reflexión.

“¿Qué capacidad pudo tener Azul Azul para evitar los desmanes? Resalto esto porque el último argumento de Independiente es que la U sabía sobre los hinchas que iban a venir y no advirtieron. Como que fue premeditado. Están en una teoría que tratan de acomodar la situación“, cerró.

