Gustavo Álvarez había mantenido el silencio tras la tragedia que afectó a U. de Chile contra Independiente en la Copa Sudamericana. La dirigencia y algunos jugadores del plantel habían sido los voceros hasta ahora, pero el DT del Romántico Viajero sacó la voz.

En la previa del Superclásico de este domingo, el entrenador de la U habló en conferencia de prensa y dio un sentido mensaje. “Me pronuncio por primera vez luego de los hechos del último partido”, partió diciendo, para más adelante sorprender al destacar a Colo Colo.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de la U, no solo a los que estuvieron en la tribuna esa noche, sino que también a familiares y seres queridos, que deben haber sentido la indignación, incertidumbre e impotencia que sentimos los que estuvimos en esa cancha“, dijo.

“No saber el estado de salud de su familia y la impotencia de no poder hacer nada… Hablo de kilómetros de distancia en el caso de familiares y nosotros mismos, que con una distancia de 100 metros estábamos encerrados en el vestuario, sin comunicación y sin saber lo que pasaba“, relató.

“Hago mención especial a Colo Colo”, dijo Gustavo Álvarez | Photosport

ver también La frase de Independiente que adelantó la tragedia y que U. de Chile presentó ante Conmebol

Gustavo Álvarez agradece al fútbol chileno y a Colo Colo

“Fue doloroso. Lo que sentí fue un desprecio por la vida, por el prójimo y un odio infundado. El deporte no es lugar para estas cuestiones. Les mando un fuerte abrazo. Con la vuelta de Gonzalo Alfaro, estamos todos en Chile y eso lo celebro”, agregó Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

“Quiero agradecer de mi nombre y el club manifestaciones de empatía y solidaridad, empezando por la ANFP, clubes y jugadores. No vi mucho, pero sí vi público como el de Limache y O’Higgins, Everton que accedió a no jugar el partido y Colo Colo, con todo lo que significa“, señaló.

“Hago especial mención a Colo Colo con palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez, por ahí alguno más que no lo sé, pero realmente me parece que la competitividad deportiva es una cosa y el odio entre nacionalidades e hinchadas no tiene sentido. Fue un triste acontecimiento”, concluyó.