U. de Chile ya presentó sus descargos ante Conmebol por la tragedia contra Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules, que se estaban quedando con la llave cuando el partido fue cancelado, pelean con uñas y dientes por la clasificación.

El Romántico Viajero presentó su defensa ante la Unidad Disciplinaria este miércoles 27. Lo mismo hizo Independiente. Ambos equipos fueron citados a una audiencia presencial el próximo martes 2 de septiembre y solo después de eso se conocerá el destino de cada uno.

En la U sostienen que no deberían ser sancionados, pese a los intentos del Rojo de culpar a la hinchada y a la dirigencia azul. “No es sentirnos clasificados, pero creo que sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron“, mencionó Lucas Assadi, sacando la voz por el plantel.

Entre las varias razones que expuso la U ante Conmebol, hay una que implica al técnico de Independiente, Julio Vaccari. D Sports reveló que el Bulla decidió incluir la polémica frase que lanzó el entrenador en la previa del partido como un detonante de lo que ocurrió en el Estadio Libertadores de América.

Julio Vaccari, DT de Independiente, dijo que había que ganarle a U. de Chile como fuera: “Hay que hacer trampa” | Photosport

La polémica frase que U. de Chile usa en su defensa

“El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival (…) No sé, meter un gol con la mano, como sea… En el fútbol mandan los resultados, no hay caminos”, declaró el DT de Independiente antes de enfrentar a U. de Chile.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, ya había repudiado esos dichos. “Es un partido de fútbol nada más, no podemos aceptar y no corresponde decir ‘hay que ganar con trampa’ o ‘hacer goles con la mano o ganar como sea’, eso crea este tipo de ambientes“, mencionó.