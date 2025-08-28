U. de Chile vuelve a pensar en lo deportivo luego de lo ocurrido contra Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana y la defensa que presentaron ante Conmebol para buscar la clasificación. Los azules ahora visitan a Colo Colo para el Superclásico.

Eso sí, Lucas Assadi quiso referirse a lo que sucedió en Argentina y cómo vivió el plantel los momentos de terror que llevaron a cancelar el partido contra el Rojo. El volante azul se manifestó en la conferencia de prensa de capitanes.

“Fue un momento difícil. No hay mucho que hablar de eso, condenamos la violencia de cualquier tipo y de donde venga. Fue difícil, nosotros no sabíamos lo que pasaba. Estábamos dentro del camarín informándonos por redes sociales, era lo único que sabíamos“, rememoró.

“Después supimos más y con el correr de los días nos hemos mantenido informados y preocupados de los que quedaron allá. Creo que todos pudieron volver“, comentó, sumando que espera “darle un triunfo a la gente, esa es la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó“.

Lucas Assadi saca la voz por el plantel de U. de Chile

Consultado sobre si siente que U. de Chile está clasificada a siguiente ronda de Copa Sudamericana, Lucas Assadi contestó: “La palabra no es sentirnos clasificados. Creo que sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron. Tenemos el fin de semana y después veremos lo que sigue”.

Se espera que la próxima semana se conozca el veredicto de la Conmebol sobre los destinos de la U e Independiente. Luego de que ambos presentaran sus descargos ante la Unidad Disciplinaria, los equipos fueron citados a una audiencia presencial el martes 2 de septiembre.