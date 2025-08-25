Es tendencia:
Fallo final

Avecinan nuevo cruce entre Independiente vs U de Chile en Conmebol

Desde Argentina aseguran que habrá una nueva audiencia por los hechos de violencia registrados en el Estadio Libertadores de América

Por Felipe Pavez Farías

La Comnebol define la llave de Independiente y la U en los próximos días
La Comnebol define la llave de Independiente y la U en los próximos días

Se sigue jugando el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Es que más allá de la “cancelación” que indicó Conmebol, ambas dirigencias hacen todo lo posible por evitar sanciones y avanzar hacia los cuartos de final por Copa Sudamericana

Las pruebas han quedado expuestas con diversos registros sobre la barbarie que sufrieron los hinchas de la U. Inclusive se han publicado videos que expone la complicidad de parte la barra del Rojo con la policía que ese día brilló por su ausencia. 

Sólida respuesta de Universidad de Chile a Independiente: “Justificar lo injustificable, también…”

Sólida respuesta de Universidad de Chile a Independiente: “Justificar lo injustificable, también…”

El tema es que desde el cuadro trasandino no van a dar el brazo a torcer tan fácil. Por lo mismo, viajaron a hacia Paraguay directamente a las oficinas de Conmebol. Pero sin éxito ya que Alejandro Domínguez se encontraba en Alemania.

¿Cuándo se define el Independiente vs U de Chile?

El tema es que está semana se entregarán nuevos descargos por lo ocurrido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. En la cadena DSports detallaron que ambos clubes involucrados, Independiente y Universidad de Chile, tienes hasta está semana para presentar sus pruebas. 

Presidente de Independiente asume su mayor derrota por U de Chile: “Nos jodieron”

Presidente de Independiente asume su mayor derrota por U de Chile: “Nos jodieron”

Pero esto no quedará ahí, ya que el comienzo de septiembre tendrá un nuevo enfrentamiento de ambos equipos. Pero ahora en las oficinas de Conmebol, donde se espera el nuevo cara a cara entre rojos y azules. 

La semana que viene, van a ser citados a una audiencia. El expediente cierra el miércoles 27 con los expedientes de cada uno, y luego viajan ambos clubes a la audiencia”, detallaron. 

Cabe consignar que el fallo final será entregado en la fecha FIFA y tiene que ser ante del 17 de septiembre, que ya está programado el primer partido ante Alianza, el cuadro que espera en cuartos de final a su rival. 

