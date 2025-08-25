Siguen las repercusiones por el vergonzoso encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, que fue cancelado por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, por graves incidentes.

En ese sentido, un personaje que ha tomado protagonismo en la historia ha sido el presidente del cuadro argentino, Néstor Grindetti, quien de inmediato partió a la Conmebol en Paraguay para pedir los puntos.

En ese sentido, se ha conocido una nueva declaración, donde es más cauto en sus declaraciones y pareciera aceptar una derrota por las graves acusaciones para su club, luego de apunta a los hinchas azules.

“Yo creo que eso es una barbaridad y además, no perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió”, destacó en Naviso Gol TV.

Independiente sabe que el comportamiento de sus hinchas tira por tierra su defensa. Foto: Fotobaires/Photosport

Grindetti acusa los hinchas de Independiente

Una frase donde deja ver que las acciones de un grupo de hinchas de Independiente, que dieron toda la vuelta al mundo, tendrán un alto peso contra Independiente en la Conmebol.

“Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticos, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”, detalló.

En ese sentido, asegura que los propios argentinos se han metido un gran autogol, donde si bien apuntan a dejar fuera de los estadios, las imágenes ya han sido vistas por todos.

“La dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que pasó a mucha gente que está lastimada, pero desde dentro tengo mucha bronca, porque por estos 50 tipos tenemos que dar todas explicaciones. Repudio eso, los vamos a encontrar y daremos toda la información y que la justicia haga lo que tenga que hacer; los vamos a rajar del club”, finalizó.

