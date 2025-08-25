La barbarie que ocurrió en Avellaneda en Copa Sudamericana, en el duelo que jugaban Independiente ante Universidad de Chile, sigue dando que hablar tanto en Argentina como en nuestro país.

Esta jornada fue Alex Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien conversó en la Radio Con Vos de su país, donde detalló que no hubo fallecidos gracias a la rápida intervención que tuvieron los heridos.

“Lo real y objetivo es que el operativo está dirigido por Conmebol, el que suspende es el coordinador de Conmebol y la que pide policía es Conmebol. Es grave lo que pasó“, manifestó.

“Porque si no teníamos un hospital de calidad a dos cuadras hubiese habido muertos, eso me lo agradeció el gobierno de Chile pues es claro. Hospital público y gratuito, lo que no pasa en otros lugares de la región”, aclaró Kicillof.

Lo ocurrido en Avellaneda fue salvaje

Explica por qué no hubo intervención policial

El gobernador sostuvo que “la autoridad provincial, Aprevide, dijo que no estaba de acuerdo con la distribución de las tribunas y a la media hora empieza a pedir que se suspenda el partido”.

Luego confesó que “entrar con infantería en medio de un partido con las familias adentro, ya lo vimos en Gimnasia por ejemplo, sería una represión en el estadio“, comparando a lo que pasó en La Plata el año pasado.

Manifiesta que sigue en curso lo ocurrido la semana pasada. “Hay acusaciones de intento de homicidio. Es delicado con ciudadanos extranjeros, de eso que se ocupe la justicia”, expresó.

Finalmente estableció que todo “está en manos del protocolo que está escrito de la Conmebol. Cuándo entra la policía, cuándo se suspende el partido y todo eso se dirime en sede judicial, con alguna lógica porque pasó algo salvaje de parte de la hinchada de Chile. Lo hablé con Boric y con Elizalde, y luego también es salvaje cuando va una parte de la barra de Independiente”.

