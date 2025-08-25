Más de 400 testimonios: La desesperada medida de Independiente para culpar a Universidad de Chile

Independiente no baja los brazos y arremete con nuevas pruebas contra Universidad de Chile. El cuadro transandino se niega a dar el brazo a torcer y quiere la clasificación por secretaría en la Copa sudamericana.

Por lo mismo, ante los graves incidente registrados en el Estadio Libertadores de América, el cuadro del rojo tuvo una primera medida que fue viajar directamente a Paraguay hacia las oficinas de Conmebol.

Sin embargo, este traslado -que se hizo cuando aún los hinchas de la U estaban detenidos y otros recibiendo atención de urgencia- no tuvo éxito ya que no pudieron reunirse directamente con Alejandro Domínguez, el presidente de la máxima institución del fútbol en el continente.

Pese a ello, no se quedaron de brazos cruzados y este lunes anunciaron una nueva medida para sumar a las pruebas que ya han presentado en la Comisión Disciplinaria.

A través de un comunicado informaron que se contactaron con todos los hinchas que asistieron al duelo de revancha del pasado 20 de agosto. Lo que apuntó directamente a los socios afectados y se les pidió registro de todas las agresiones que sufrieron de parte de los hinchas chilenos.

Independiente busca registros de sus hinchas para sumarse a las pruebas contra la U

“Nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1. De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante”, detalla el comunicado.

“Nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención”, declaración que llama la atención ya que en primera instancia se indicó que lo principal era quedarse con los “puntos” y la clasificación.

Así las cosas, inclusive enviaron un correo masivo a todos sus socios afectados para que hagan llegar sus reclamos y así sumarlo a la defensa que presentarán.

¿Cuándo sale el fallo de la Conmebol por el Independiente vs U de Chile?

Tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América, tanto independiente como Universidad de chile tienen hasta el 27 de agosto para entregar sus pruebas.

Tras ello la Conmebol los citará a una audiencia a ambos clubes. Finalmente se estima que para la fecha FIFA de septiembre se podría tener la definición de este caso, que por la magnitud de los hechos de violencia ha dado la vuelta a todo el mundo.

