En el cierre de la temporada 2025, llamó poderosamente la atención que el astro argentino Lionel Messi apareciera en la terna de finalistas para el premio al “Rey de América“ que entrega anualmente el diario uruguayo El País, pese a no jugar torneos Conmebol.

Es que por primera vez desde que se realiza la elección hace 40 años, un futbolista que milita en Concacaf, donde ganó el título de la MLS, aparecía entre los máximos candidatos para quedarse con el trono que supieron ganar los chilenos Elías Figueroa, Marcelo Salas y Matías Fernández.

Sin embargo, entre los especialistas de todo el continente que participaron de la votación al “Rey de América” se hizo justicia, y dejaron a Messi en el segundo puesto, y muy lejos de quien finalmente se quedó con el galardón anual.

Messi pierde votación al “Rey de América”

“La Pulga” recibió 39 votos en el conteo, es decir, un 14.8 por ciento de las preferencias, que si bien le alcanzó para superar en el podio a su compatriota Adrián “Maravilla” Martínez, que finalizó tercero con 12 (5%), no fue suficiente.

El ganador del premio al “Rey de América” 2025 se le otorgó al volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien ganó seis títulos en el presente año con Flamengo, y que obtuvo el 67.8 por ciento de los sufragios (179 votos) para dejar atrás y bien lejos a Messi.

Cabe señalar que dos futbolistas nacionales aparecen en el Top 10 de la votación que hizo el diario uruguayo El País: Erick Pulgar, que acabó quinto con tres votos, y Charles Aránguiz, en el décimo lugar con dos. Ningún otro chileno tuvo menciones.

Así fue la votación de El País