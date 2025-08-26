Es tendencia:
Supercopa

El insólito filtro que usará ANFP para hinchas que compren entradas para Supercopa

Desde Quilín revelan cuál será el tipo de público que podrá acceder a los tickets disponibles para el duelo del 14 de septiembre en Santa Laura.

Por Alfonso Zúñiga

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSuperclásico entre la U y Colo Colo por Supercopa tendrá insólita venta de entradas.

Una auténtica locura. La ANFP está empecinada en que se juegue el próximo domingo 14 de septiembre la edición 2025 de la Supercopa, que enfrentará a los campeones del año pasado, Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

Para ese encuentro, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó un aforo de 10 mil espectadores y desde Quilín ya definieron quiénes podrán adquirir las entradas que pondrán a la venta, utilizando un insólito filtro para aquello.

¿Peligra la Supercopa? Alcalde de Independencia se opone rotundamente al uso del Santa Laura

El filtro de ANFP para vender entradas en Supercopa

Según reveló el diario La Tercera, la distribución del Santa Laura se hará de la siguiente forma: 1.600 boletos para hinchas albos en galería norte, 1.600 para fanáticos azules en la galería sur, 3.900 en Tribuna Andes y otros 2.100 en Pacífico, en estas dos localidades, el público será mixto.

Sobre quiénes podrán comprar estas entradas para Supercopa, la ANFP decidió que en los sectores compartidos (no galerías), serán personas mayores de 55 años inscritas en el Registro Nacional de Hinchas, las cuales deberán mostrar su cédula de identidad

En las galerías de Colo Colo y la U, sólo ingresarán funcionarios de estos clubes, que estén con contrato vigente, además de jugadores y cuerpo técnico del fútbol joven de cada club que estén registrados a través del sistema COMET.

Estadio Santa Laura será la sede de la Supercopa entre Colo Colo y la U (Photosport)

Estadio Santa Laura será la sede de la Supercopa entre Colo Colo y la U (Photosport)

¿Cuánto costarán los tickets para este partido?

Según detalló La Tercera, los valores y la cantidad de boletos a la venta se distribuyen de la siguiente forma:

SectorVentaValor venta + cargo
Tribuna Andes adulto mayor3.700$10.000
Tribuna Andes general200$15.000
Tribuna Pacífico Mixto2.100$20.000
Galería Norte1.270$8.000
Galería Norte fútbol formativo330$5.000
Galería Sur 1.270$8.000
Galería Sur fútbol formativo330$5.000
