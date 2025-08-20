Justo cuando la U de Chile sale a jugar uno de los partidos más importantes del año, la ANFP le da un duro golpe. El Romántico Viajero salta a la cancha a enfrentar a Independiente buscando meterse en los cuartos de final de Copa Sudamericana, los que pueden traer más problemas que alegrías.

El elenco estudiantil dio el primer paso en la ida tras imponerse por la cuenta mínima y ahora tratará de definir la tarea en Argentina. Sin embargo, en horas previas al encuentro una insólita situación ocurrida en Quilín tiene furiosos a la dirigencia y los hinchas.

¿La razón? La Supercopa de Chile pendiente entre con Colo Colo, la que esperan se lleve a cabo en septiembre. No obstante, una clasificación azul complicaría los planes, por lo que el ente rector del fútbol chileno se adelantó pero sin considerar la opinión del Bulla.

La ANFP ruega a Conmebol reprogramar a la U si sigue viva en Sudamericana para jugar la Supercopa

Ante una posible clasificación de la U en Copa Sudamericana, la ANFP decidió anticiparse a todos. Este miércoles el diario La Tercera reveló que desde Quilín enviaron una carta a la Conmebol solicitando una particular programación para el Bulla en caso de meterse en cuartos de final.

La ANFP le ajusta el calendario a la U y le suma problemas si logra avanzar en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Si es que hoy sacan un resultado favorable, el Romántico Viajero deberá disputar la ronda de los ocho mejores del torneo entre el 16 y 23 de septiembre. La Supercopa de Chile todavía no tiene estadio, pero la idea es que se juegue el día 14, lo que quedaría muy encima.

Ante esto, la ANFP le solicitó a la Conmebol programar el posible partido de la U en cuartos de final de Copa Sudamericana el 18 de septiembre, en plenas fiestas patrias. Una situación insólita, considerando que ya tienen que encontrar estadio al no poder usar el Nacional por el Mundial Sub 20 y la falta de contingente policial en esas fechas.

De hecho, el citado medio remarca que en Azul Azul no cayó nada de bien lo hecho por el ente rector del fútbol chileno. Esto no sólo por lo expuesto anteriormente, sino porque quieren hacer que el Bulla juegue con Colo Colo antes de un partido crucial y estarían perjudicando al único representante internacional que le queda al país.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que pasa con el elenco estudiantil esta noche. Si avanzan, tendrán que esperar a lo que defina la Conmebol, ya que la ANFP insistirá en jugar la Supercopa de Chile el 14 de septiembre.

La U sólo se enfoca en superar a Independiente para poder entrar en los cuartos de final de Copa Sudamericana. El Bulla tendrá varios problemas si lo consigue y deberá arreglárselas con un ente rector del fútbol chileno que no la consideró ni por si acaso en su solicitud.

¿A qué hora juega la U e Independiente en Copa Sudamericana?

La U por ahora se enfoca en conseguir el boleto a los cuartos de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero visita a Independiente en la vuelta por los octavos de final este miércoles 20 de agosto a partir de las 20:30 horas.

¿Cuáles son los próximos partidos de la U y Colo Colo?

Antes de la Supercopa de Chile, la U y Colo Colo se enfocan en los próximos desafíos. Mientras el Cacique visitará a Palestino este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas, el Romántico Viajero recibirá a Everton el domingo 24 en el mismo horario.

