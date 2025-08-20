Es tendencia:
Copa Sudamericana

Hinchas de Independiente hacen pasar un mal rato a U. de Chile en Argentina

Desde Argentina reportan que los hinchas de Independiente llegaron al hotel de concentración de U. de Chile durante la madrugada.

Por Javiera García L.

Hacen sufrir a U. de Chile en Argentina
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTHacen sufrir a U. de Chile en Argentina

U. de Chile alista los últimos detalles para la revancha contra Independiente en octavos de final de la Copa Sudamericana. El Bulla tiene una mínima ventaja (1-0) sobre el Rojo y deberá hacer un partido muy inteligente para quedarse con la clasificación a la siguiente ronda internacional.

El equipo que dirige Gustavo Álvarez llegó este lunes 18 a Buenos Aires y ha estado entrenando en la Casa Amarilla, el histórico complejo de Boca Juniors, en preparación para este partido.

Hasta ahora, los azules no habían tenido mayores problemas al otro lado de la cordillera. Solo la intensa lluvia que cayó en Buenos Aires durante la jornada del martes 19 y la baja de Israel Poblete, titular en la ida, afectaban al Romántico Viajero. Eso hasta que…

Desde Bolavip contaron que U. de Chile sufrió una distracción importante en las horas previas a la revancha contra Independiente. En específico, durante la madrugada. “Cerca de las 3 de la mañana, hinchas de Independiente trataron de interrumpir el sueño del plantel azul lanzando artificio afuera del Hotel Intercontinental“, relataron.

La formación de U. de Chile contra Independiente

Para enfrentar a Independiente, U. de Chile tiene una duda. Formaría con Gabriel CastellónNicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías ZaldiviaFabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Marcelo Díaz (Javier Altamirano) y Matías SepúlvedaLucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Por su lado, el Rojo irá con Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montel.

