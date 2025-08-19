Bajo una lluvia torrencial partió el plantel de Universidad de Chile hasta el barrio de La Boca en Buenos Aires, donde a contar desde las 15.30 horas (de Argentina) tendrá su entrenamiento antes del duelo ante Independiente.

Los azules saben que tienen la gran chance de meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde llegan con un marcador favorable por el triunfo por 1-0 en la ida en Santiago.

Por lo mismo, es muy importante este entrenamiento, donde la U definirá la formación titular con el técnico Gustavo Álvarez, donde tienen que buscar el reemplazante de Israel Poblete.

En ese sentido, los azules se movieron hasta Casa Amarilla, el histórico lugar de entrenamiento de Boca, donde trabajarán los últimos movimientos para el duelo ante el grande de Avellaneda.

Leandro Fernández lidera el grupo de la U en Argentina. Foto: ESPN.

La U definirá su formación titular

Fue a las 13.30 horas (14.30 de Argentina) cuando Universidad de Chile salió del hotel de concentración para dirigirse al último entrenamiento, donde utilizarán la casa de Boca Juniors.

Bajo un diluvio en Argentina, los jugadores de la U se fueron subiendo uno a uno al bus de color negro que los traslada por Buenos Aires, para el último entrenamiento.

En esta práctica Gustavo Álvarez decidirá la formación estelar, además quién será el reemplazante del lesionado Israel Poblete, algo clave para el funcionamiento de la U.