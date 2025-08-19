Es tendencia:
Universidad de Chile

Revelan el gran problema que complica a U de Chile en la previa con Independiente

Los azules vienen de una seguidilla de partidos que les está pasando la cuenta, como pasó ante Audax. Álvarez trabaja en la recuperación acelerada.

Por Cristián Fajardo C.

© U de ChileGustavo Álvarez en el arribo al hotel en Buenos Aires.

Universidad de Chile está en Buenos Aires, donde esta jornada tendrá el último entrenamiento en la previa al trascendental encuentro ante Independiente, por la Copa Sudamericana 2025.

Los azules chocan por la revancha de los octavos de final, donde llegan con una ventaja luego de la victoria conseguida la semana pasada en Santiago, que es un tesoro.

Pero hay algo que preocupa al cuerpo técnico de Gustavo Álvarez y que se pudo notar el fin de semana, cuando su equipo fue derrotado por 3-1 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El agotamiento el está pasando la cuenta a sus jugadores, donde han tenido choques con pocos días de diferencias y la recuperación no está alcanzando para volver a empezar.

Los duelos tan seguidos están produciendo problemas en los jugadores. Foto: U de Chile.

Revelan la mayor preocupación que tienen en U de Chile en la previa contra Independiente

El plantel de la U está agotado

Así también lo detalló en su informe el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien apuntó a uno de los problemas que presentó Universidad de Chile ante Audax Italiano, que terminó con derrota para los azules.

El reportero detalló cansancio de algunos de los jugadores, que ya venían de un fuerte partido el miércoles ante Independiente, donde luego tuvieron que repetir con los itálicos por el tema de la lucha por el título, pero que, al parecer, pasa factura.

“Los jugadores estaban agotados y tiene que ver con el partido del miércoles. lo dijo hasta Eduardo Vargas, jugar en la mañana cuesta mas y la U lo sintió”, explicó desde Argentina.

Pese a esto, asegura que en la interna ven de lejos la pelea por el torneo, por lo que quieren meterse como sea en los cuartos de la Sudamericana: “La U necesita pasar y seguir en competencia y necesita pasar Independiente para seguir en la Copa Sudamericana”.

