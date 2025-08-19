Universidad de Chile arribó la noche el lunes a Buenos Aires, donde espera el encuentro de la jornada del miércoles, cuando deba enfrentar nuevamente a Independiente.

Un duelo trascendental que es la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde los azules llegan con la mínima ventaja obtenida en el Estadio Nacional.

En ese sentido, los jugadores, especialmente los argentinos, inmediatamente comenzaron a tener visitas en el hotel de concentración, donde la más especial fue de parte de Rodrigo Contreras.

Al delantero de la U lo esperaba en el hotel su familia, donde estaba su pequeño hijo, quien corrió a sus brazos para compartir con papá, donde inmortalizaron todo en una fotografía.

Rodrigo Contreras espera ser titular en U de Chile vs Independiente. Foto: U de Chile.

El Tucu llenó el alma para la revancha

Fue en las redes sociales de Rodrigo Contreras donde se pudo ver la visita más esperada por el delantero de Universidad de Chile, a la llegada del hotel en Buenos Aires.

El goleador de los azules ha manifestado en varias oportunidades su nostalgia por vivir alejado de su pequeño hijo, por lo que la visita le llenó el alma para la revancha ante Independiente.

El Tucu esta jornada recién conocerá si será de la partida para el encuentro del miércoles en Avellaneda, cuando tengan el último entrenamiento en Casa Amarilla de Boca Juniors.

Mira la fotografía:

