Universidad de Chile ya está en Argentina para jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Independiente. Los azules cruzaron la cordillera con la ventaja del 1-0 obtenido en el Estadio Nacional, delantera que esperan mantener en el Libertadores de América.

Lamentablemente el bulla hizo este viaje con más dudas que certezas, sobre todo tras la dura derrota por 3-1 ante Audax Italiano del pasado domingo, resultado que dejó al equipo de Gustavo Álvarez muy lejos en la lucha por el título.

Por lo mismo, el segundo torneo de la Conmebol aparece como la gran piedra de salvación para los azules en este año, buscando meterse entre los ocho mejores del certamen ante uno de los grandes del fútbol argentino.

El centro de operaciones que la U eligió en Argentina

De cara a este importante compromiso el romántico viajero tendrá un único entrenamiento en suelo argentino. Será durante la tarde de hoy martes, donde Álvarez determinará, por ejemplo, quien será el reemplazante del lesionado Israel Poblete.

¿Y en dónde será esa práctica? Pues en el Complejo Pedro Pompilio, también conocido como Casa Amarilla, predio que pertenece a Boca Juniors y que está ubicado al frente del mítico estadio La Bombonera.

Gustavo Álvarez entrenará con sus muchachos en el bario La Boca en Buenos Aires. | Foto: Universidad de Chile.

Así las cosas, la U entrenará en el barrio La Boca para preparar este importante partido ante Independiente de Avellaneda, elenco que también necesita del triunfo como agua en el desierto tras un irregular andar en el torneo argentino.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile e Independiente?

Azules y Rojos se enfrentarán este miércoles 20 de agosto desde las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Libertadores de América. El ganador de este duelo se enfrentará al que se quede con la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.