Atentos en la U: El jugador de 20 millones sufre duro traspié y activa las alarmas en Independiente

Independiente afina los detalles para la revancha por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. El Rojo perdió por 1-0 en el Estadio Nacional y ahora en Buenos Aires debe remontar la llave.

“Estamos obligados a ganar. Meter un gol con la mano, no sé. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados“, recalcó Julio Vaccari, el DT del cuadro trasandino.

Es que se arrastran siete partidos sin victorias en el torneo local y además la derrota ante los azules lo dejó en la cuerda floja. Pero el drama del adiestrador además se extiende a una de las figuras del plantel como Kevin Lomónaco. Lo que peligra en su presencia el miércoles.

El drama de Kevin Lomónaco

Según indica Olé, el jugador tazado en 20 millones de dólares enfrenta un presente más que complejo. Primero por el fallido mercado de fichajes, donde no se pudo concretar su venta hacia Europa.

A esto se sumó la seguidillas de derrotas ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana y frente a Vélez por la liga trasandina. Para peor cometió un infantil penal y fue expulsado.

Pero la guinda de la torta vino con la nomina de Lionel Scaloni. Es que tras sumarse en la última fecha de Eliminatorias, ahora quedó fuera de los convocados por la albicelestes. Por lo que ahora tendrá que mirar por TV los partidos ante Venezuela y Ecuador.

Lo que preocupa en la interna del Rojo ya que este miércoles deben remontar el 1-0 en contra que sufrieron en el Estadio Nacional. Por lo que necesitan al 100% a Lomónaco para una nueva hazaña en la Sudamericana.