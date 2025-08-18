Pablo Galdames es uno de los jugadores que dio la cara en Independiente luego de una nueva derrota, que tiene al elenco de Avellaneda como colista en el torneo de Argentina en la víspera de la revancha ante la U. de Chile, en Copa Sudamericana.

El volante formado en Unión Española asegura que hay claridad en que la realidad es muy mala, aunque confía en revertir el pálido momento por la manera en que enfrentan esta crisis en la interna del plantel.

“Como grupo sabemos la situación en la que estamos. Estamos muy tristes y muy dolidos porque siento que el equipo viene haciendo un esfuerzo muy grande”, confesó en primera instancia.

Luego sostuvo que la falta de gol es potente. “Contra River no se nos dio convertir goles, con Universidad de Chile con uno menos se nos hizo muy difícil, y ahora (ante Vélez) con uno menos también”, explicó.

Pablo Galdames espera sacarse los balazos ante la U. de Chile

La confianza de Galdames para ganarle a la U. de Chile

Galdames manifiesta que no sacan nada con llorar sobre la leche derramada y que deben enfocarse en temas positivos, abocándose en lo que será la revancha ante la “U”.

“Lo más importante ahora es que, como grupo, estemos unidos. Nosotros, el cuerpo técnico, la dirigencia y la hinchada. Lo más importante para Independiente es que salgamos de esta mala racha en la que estamos”, indicó.

También dijo que el plantel de futbolistas le pone el pecho a las balas. “Nosotros somos los primeros en poner la cara, decir que algo nos está faltando y estamos tratando de encontrarlo, de mejorar para revertir esta situación”, indicó.

Universidad de Chile jugará el miércoles con la ventaja de un gol, gracias al 1-0 que consiguió en Santiago con el tanto de Lucas Assadi. Sin dudas es favorita para clasificar a cuartos de final, donde jugaría ante Alianza Lima o U. Católica de Ecuador.

