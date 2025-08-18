Luego de la alegría de vencer a Independiente en la ida de los octavos de final, a la U de Chile le cayó una nube negra encima. Este fin de semana el Romántico Viajero sufrió una dolorosa derrota ante Audax Italiano, se alejó de la pelea por el título y, para colmo, perdió a una de sus figuras.

Israel Poblete no pudo terminar el encuentro con los Itálicos luego de presentar problemas físicos. La situación tenía más que preocupados a los hinchas considerando que deben disputar la vuelta ante el Rojo y este lunes hubo noticias que son poco alentadoras.

Además de no poder viajar a Argentina para el encuentro por Copa Sudamericana, el mediocampista puede perderse otro partido clave: el Superclásico. El Bulla visitará la próxima semana a Colo Colo, duelo para el que podrían quedarse con un hombre que hizo historia en el Estadio Monumental hace un año atrás.

Israel Poblete enciende alarmas en la U

La lesión que sufrió Israel Poblete en la U tiene muy preocupados a sus hinchas. El volante se fue con muchas muestras de dolor y no fueron pocos los que se asustaron por no contar con él ante Independiente.

Israel Poblete no jugará ante Independiente y su lesión puede dejarlo fuera en la U hasta el Superclásico. Foto: Photosport.

Pero el duelo ante el Rojo puede no ser el único que se pierda. Según reveló el periodista Felipe Labbé en Sportscenter de ESPN, el panorama no es alentador. “De manera preliminar nos dicen que tiene un desgarro y no será considerado ante Independiente. Ni siquiera está en la lista de citados“.

Publicidad

Publicidad

Esta situación, a la espera del parte médico oficial, deja en claro que el volante estará más de una semana afuera. Es ahí donde asoma el Superclásico con Colo Colo en el Estadio Monumental, donde ya cortó la mala racha que arrastraba la U.

Sobre su reemplazante en la formación de la U, el reportero azul fue claro. “Es difícil porque después del duelo del fin de semana ingresó el Bigote Rodríguez y tiene características distintas a las de Poblete, de trajín, resistencia y aparecer en ambas áreas. Es un volante con mucho quite y llegada, entonces quizás en el último duelo pareciera que Gustavo Álvarez no tiene un jugador de esas características“.

ver también Celebra Gustavo Álvarez: La gran noticia de U de Chile antes de la revancha con Independiente

“Uno creería que va a ser Marcelo Díaz porque tiene características más de contención. Rodríguez es más de creación, mixto y a minutos como un 10. Por esa razón, por ser más defensivo con y sin balón, Álvarez incluiría a Díaz“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el periodista enfatizó en que no habrá muchas novedades en la oncena. “No, por ahora pareciera que va a mantener el mismo once que utilizó ante Audax Italiano con esta baja obligada. Pareciera ser Marcelo Díaz el que utilice esa plaza“.

Israel Poblete tendrá que mirar desde lejos a la U luchar por su oportunidad de avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana. El volante tiene al Romántico Viajero atento para saber si su ausencia será larga o corta.

¿Cuáles son los números de Israel Poblete esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Israel Poblete ha logrado disputar un total de 33 partidos oficiales con la U. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 2.062 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile sorprende con nueva tercera camiseta 2025: el Chuncho recuerda el flúor y retoma el amarillo

¿Cuándo juega la U?

Sin Israel Poblete a disposición, la U se prepara para uno de los partidos más importantes del año. Este miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas el Romántico Viajero visita a Independiente por la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana.