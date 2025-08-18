U de Chile se prepara para viajar con destino a Argentina para enfrentar a Independiente de Avellaneda en la revancha de la Copa Sudamericana. Los azules vienen de caer por 3-1 ante Audax Italiano en la Liga de Primera.

Por eso, en el Centro Deportivo Azul no hay tiempo para lamentos ni menos para la tristeza. El objetivo de seguir avanzando a nivel continental está a solo 90′ minutos de distancia.

Y si bien hubo una peculiar advertencia por parte de Independiente en la previa de la revancha a mitad de semana, lo cierto es que Gustavo Álvarez puede sonreír de cara al viaje.

La gran noticia de U de Chile antes del viaje a Argentina por la Sudamericana

Durante la jornada de este lunes, el plantel de U de Chile se embarca con destino a Buenos Aires para buscar el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Rey de Copas.

Pero, en las últimas horas el técnico azul festeja una buena noticia. Ya le tocó la mala, perder a Israel Poblete tras la derrota con los itálicos, y tiene un último pasajero para el avión.

Según detalla Emisora Bullanguera, Álvarez podrá contar nuevamente con un jugador que estaba complicado y le dará una nueva variante en la delantera: Maximiliano Guerrero.

El citado medio detalló que el exDeportes La Serena “está recuperado de la lesión que lo apartó de los últimos partidos, por lo que será opción para lo azules al otro lado de la cordillera”.

Maximiliano Guerrero se sube al avión de la ilusión azul en la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

De esta manera, Guerrero puede entrar en la convocatoria o en la formación que buscará quedarse definitivamente con la llave ante Independiente para acceder a la siguiente ronda de la Gran Conquista.

Semana clave para Gustavo Álvarez

U de Chile enfrentará este miércoles 20 de agosto, a las 20.30 hrs de Chile, a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, donde tiene la ventaja en el marcador por 1-0.

Sin embargo, eso no es todo para Gustavo Álvarez, ya que a la vuelta tendrá que enfrentar la Liga de Primera y seguir recortando distancias con Coquimbo Unido en la tabla de posiciones.

Tras la Sudamericana, los azules deben recibir a Everton de Viña del Mar, el domingo 24 de agosto a las 15:00 hrs en el Estadio Nacional. Partidos que marcarán el presente azul de cara a los frentes que sigue peleando.

