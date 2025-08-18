Universidad de Chile da vuelta la página de la amarga derrota contra Audax Italiano, por la fecha 20 de La Liga de Primera, y se mentaliza en la revancha contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Además, los azules deberán ganar todo lo que queda en el campeonato nacional para intentar alcanzar a un puntero Coquimbo Unido que no quiere ceder ningún punto en la lucha por el título.

En paralelo, la U en sociedad con la alemana Adidas revelaron la nueva tercera camiseta del Chuncho, la que llega con historia y polémica. Es que el Chuncho presentó su nueva tricota alternativa de color amarillo, que trae a la memoria la indumentaria flúor que causó revuelo entre 2012 y 2014.

A través de un anuncio en video, Adidas presentó oficialmente la nueva y tercera camiseta amarilla de la U, que se suma a la tradicional azul y la segunda casaquilla roja.

Los modelos: tercera camiseta amarilla de la U

Los encargados de modelar la camiseta amarilla, con detalles azules oscuros en los costados, mangas y cuello, fueron Karen Fuentes y Daniela Zamora del primer equipo femenino; y Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Rodrigo Contreras e Israel Poblete.

En la parte posterior bajo el cuelo, la prenda marca la leyenda “eres mi vida entera“, parte de una canción de la barra de Universidad de Chile.

“Una historia que brilla… La leyenda está de vuelta. Presentamos la nueva tercera camiseta de la U, que revive la energía de una era inolvidable“, publicó Adidas anunciando que la casaquilla ya está a la venta para los hinchas.

La U vuelve a la cancha este miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas como visita contra Independiente, en el estadio Libertadores de América en Buenos Aires. Por ahora no hay información de cuándo estrenarán los azules su camiseta amarilla.

La nueva camiseta de la U que recuerda la casaquilla flúor de la época post Sampaoli.

