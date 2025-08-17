Universidad de Chile tuvo un golpe duro en la lucha por el título en la Liga de Primera, tras caer por 3-1 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, válido por la fecha 20.

Un resultado que muchos no esperaron, pero a la espera de lo que haga Coquimbo Unido ante Everton, pero que por ahora saca a los azules de la pelea con los piratas.

Sin embargo, al interior de los azules el mensaje es uno solo: la pelea se dará hasta el final, independiente de lo que hagan en el cuadro del norte chico en las próximas jornadas.

Lo que dicen en Universidad de Chile sobre la pelea del título

Pese a que Universidad de Chile cayó ante Audax Italiano, ahora el pensamiento es otro: Independiente por la revancha de la Copa Sudamericana en los octavos de final.

Aunque también el torneo local debe ser visto de reojo. Es así que tras la dura derrota, Sebastián Rodríguez, uno de los refuerzos azules de esta temporada, pidió calma a los hinchas.

En zona mixta, Bigote espera que pronto puedan recuperar los puntos perdidos en este domingo ante los itálicos. “Es un resultado que no esperábamos, el equipo salió hoy a ganar, sabíamos que es una final, ante un gran rival, y no se pudo dar el resultado, hay que recuperar los puntos que se perdieron hoy día“, dijo a los medios.

Sebastián Rodríguez analiza lo que viene para Universidad de Chile. Foto: Javier Torres/Photosport

Luego, es enfático en asegurar que la historia del título no se termina con la derrota ante Audax Italiano. “El campeonato no se define aquí, el campeonato se define cuando termina la última fecha, todavía tenemos chance y sabemos lo que tenemos que hacer el resto de los partidos si queremos lograr el título”, agregó.

“No perder más puntos”

Más tarde, Rodríguez afirma que de cara a lo que viene en la Liga de Primera, las autocríticas deben correr por parte de todos.

“Hay que hacer autocrítica de las cosas que hicimos mal como equipo, pero está fuerte mentalmente, nos vamos a enfocar en Independiente y después de eso nos volvemos a enfocar. El equipo está muy bien físicamente“.

“Creo que fueron unos detalles puntuales, que vamos a analizar con el profe y cuales fueron los errores, y como dije antes no perder más puntos si queremos lograr el objetivo“, puntualiza el refuerzo de Universidad de Chile.

