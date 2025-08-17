U. de Chile recibió un duro golpe en medio de su objetivo de alcanzar el título de la Liga de Primera. Los azules, que querían acortar la distancia de seis puntos que tienen con Coquimbo Unido, cayeron estrepitosamente contra Audax Italiano, con gol de Eduardo Vargas incluido.

La idea de pasar otro año sin tocar el título del fútbol chileno comienza a pasearse por la mente de los fanáticos azules, quienes tuvieron fuertes críticas para Gustavo Álvarez por su planteamiento y cambios durante el partido.

El DT también enfrentó la derrota con amargura, pero dejó una frase para calmar los ánimos entre los hinchas. “Tenemos la obligación de salir campeón. Este club no puede estar nueve años sin campeonar. El que lo ve desde adentro y lo vive como yo, le parece imposible que este club no salga campeón”, dijo.

“Hay que hacer las cosas bien de una vez por todas. Yo soy el responsable y el encargado de devolverle la identidad al club, de que sea competitivo, que protagonice la liga -porque eso lo clasifica a un torneo internacional- y de que, a nivel internacional, vayamos no a participar, sino a competir. Se cumplió todo, salvo salir campeón“, agregó.

U. de Chile perdió contra Audax Italiano | Photosport

ver también Tabla de posiciones: La U cae ante Audax Italiano y comienza a dejarle el título en bandeja a Coquimbo

Gustavo Álvarez no renuncia a su gran objetivo con U. de Chile

“Toda victoria nos acerca y toda derrota nos aleja. No puedo decir que es lo mismo, pero competiremos y sigo sosteniendo que es mi obligación salir campeón. No puede estar nueve años sin salir campeón la U. Imposible“, concluyó Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

Ahora, U. de Chile se mantiene atento a lo que haga Coquimbo Unido (que enfrenta a Everton a las 17:30 horas). Otro triunfo de los piratas pondría una distancia de nueve puntos en la punta de la tabla de posiciones.