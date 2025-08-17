Es tendencia:
Copa Sudamericana

Confirman la señal que transmite a Independiente vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Los Azules tienen transmisión confirmada para el duelo revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por Franco Abatte

Los Azules ya tienen transmisión confirmada para el duelo de vuelta por Copa Sudamericana.

La Universidad de Chile no pudo ante Audax Italiano y cayó inapelablemente por 1-3 este domingo por la fecha 20 de la Liga de Primera, hipotecando gran parte de sus opciones de salir campeón.

No obstante, los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán dar vuelta rápidamente la página y enfocarse desde hoy mismo en la Copa Sudamericana, ya que esta semana viajan a Argentina a enfrentarse por la revancha de octavos de final a Independiente de Avellaneda.

Duelo clave para los Azules que tienen un pie en la fase de cuartos de final tras su gran victoria en la ida y es en ese contexto donde los fanáticos de la U celebran, ya que se confirmó la señal que transmite este trascendental duelo copero.

¿ESPN o DirecTV? La señal que transmite la revancha de la U vs. Independiente

Pocos fanáticos azules pudieron disfrutar del duelo de ida, ya que este fue exclusivo de la señal DGO de DirecTV, no obstante, recientemente se confirmó que la revancha entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile va en vivo por la señal de ESPN en televisión.

Eso no es todo, porque si prefieres ver el duelo entre Rojos y Azules de forma ONLINE, podrás hacerlo completamente en vivo y por streaming a través de la plataforma Disney Plus, ya sea que cuentes con el plan Estándar o Premium.

Solamente ingresa al sitio www.disneyplus.com y elige uno de los dos planes que actualmente tiene disponible la app, Disney+ Estándar a $9.900 mensuales ( con ESPN y ESPN 3) o Disney+ Premium a $13.500 mensuales (Acceso a todas las señales de ESPN).

El evento que promociona Independiente vs U. de Chile fue subido a la app Disney+.

¿Cuándo y a qué hora juega Independiente vs. Universidad de Chile?

La revancha entre la U e Independiente se juega el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, Argentina.

