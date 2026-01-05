Nuevo año, nueva era para las artes marciales mixtas. En los próximos días se disputará UFC 324, el primer evento numerado del 2026, que tendrá como combate estelar el choque entre Justin Gaethje (26-5) y Paddy Pimblett (23-3) por el título interino del peso ligero y a la campeona, Kayla Harrison (19-1), enfrentándose a Amanda Nunes (23-5) por el título gallo femenino.

Este evento, además, marcará un cambio clave para los fanáticos en Latinoamérica. Y es que, tal como se informó semanas atrás, la UFC comenzará el 2026 con nueva casa televisiva. ESPN y Disney+ dejarán de transmitir los eventos de la compañía, lo que incluye también los futuros combates del chileno Ignacio “La Jaula” Bahamondes.

Revisa a continuación cuál será la nueva señal de la UFC desde 2026, los horarios de UFC 324 y todos los detalles del evento.

¿Cuándo es UFC 324 y cuándo pelea Gaethje vs. Pimblett?

UFC 324 se celebra el próximo sábado 24 de enero , a partir de las 19:00 horas con las preliminares iniciales, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 23:00 horas de Chile en el T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

Horarios UFC 324 en LATAM

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o streaming UFC 324?

UFC 324, primer evento numerado del 2026,contará con una importante novedad, ya que a partir de este año los eventos de la mayor empresa de artes marciales mixtas irán de forma exclusivamente ONLINE ¿La señal? Para los usuarios suscritos a la plataforma, Paramount+.

Los planes para esta plataforma van desde los $4.299 por mes en Chile.

Cartelera UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.

Kayla Harrison (c) vs. Amanda Nunes: Pelea título gallo femenino.

Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.

Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Preliminares

Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.

Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.

Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.

Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.

Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman: Peso gallo.