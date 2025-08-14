Existen muchas razones, mayormente deportivas, por las cuales Colo Colo puede presumir ser más que Universidad de Chile, pero vale mencionar que en los últimos tiempos son los azules los que “bailan con la bonita” frente a los albos.

Prueba de ello son los más de dos años en que el Cacique no puede vencer al Romántico Viajero. Pero si faltaba algo con lo que podrían mofarse del archirrival, acaba de ocurrir en materia económica, donde los laicos firmaron el mayor contrato deportivo en la historia del fútbol chileno.

La U supera a Colo Colo y firma multimillonario contrato

A través de un oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la concesionaria Azul Azul informó que este miércoles se reunieron con las autoridades de la marca deportiva alemana adidas, para renovar su acuerdo comercial por su indumentaria.

Este nuevo contrato, indica el diario La Tercera, tiene un costo de US$23 millones de dólares y se extenderá hasta finales de 2030, por lo tanto, por cada temporada de acá en más, la multinacional le pagará a la U poco más de US$4.6 millones de la moneda estadounidense.

Si bien es cierto que adidas firmó en 2024 un nuevo acuerdo contractual hasta finales de 2032 por US$32 millones de dólares, por cada uno de los años de vínculo, sólo le pagarán a Blanco y Negro un total de US$4.5 millones, es decir, menos que a los azules.

¿Cuál es la diferencia con el último contrato?

Para entender este nuevo vínculo tenemos que revisar el último acuerdo que la U firmó con adidas. Aquel se firmó en noviembre de 2021 por cinco años y el costo por temporada es de US$2.4 millones de dólares. El nuevo contrato duplica el pago y supera lo que hoy recibe Colo Colo.

¿Cuándo se jugará el próximo Superclásico?

Por la fecha 22 en Liga de Primera, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en la edición 198 del duelo mayor de nuestro balompié en el Estadio Monumental, en duelo a jugarse el domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas.