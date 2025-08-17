Universidad de Chile no pudo ante Audax Italiano en la Liga de Primera, cayendo por 3-1 en el Estadio Nacional. Un partido que complica opciones en la tabla, pero que en el CDA dicen que no se van a rendir.

Sin embargo, no todo debe ser tan malo en las huestes azules. En plena transmisión televisiva del compromiso en Ñuñoa, surge una gran noticia para los hinchas.

Y es que uno de los jugadores clave que tiene el plantel de Gustavo Álvarez le da buenas noticias no solo a su DT, también a los fanáticos, con una renovación de cara a las próximas temporadas.

El jugador clave de Universidad de Chile que seguirá su vínculo, según Marcelo Díaz

Fue para TNT Sports que Marcelo Díaz, quien cubre a diario la actualidad de Universidad de Chile, que anunció con bombos y platillos una noticia para los hinchas.

Pensando en el futuro, el reportero de los azules dio a conocer que uno de los jugadores que ha sido clave para Gustavo Álvarez continuará su vínculo con el club por un tiempo más.

Se trata de Israel Poblete, quien para el periodista tiene un acuerdo pleno para extender el vínculo en el Centro Deportivo Azul. “Llegó a un acuerdo de renovación por dos temporadas, la 2026 y la 2027. Seguirá siendo jugador de la Universidad de Chile”, dijo Díaz.

De esta manera, uno que fue resistido por parte de los hinchas hasta convertirse en pieza estelar continuará su vínculo, donde solo resta que sea oficializado por las redes sociales del club. Incluso, fue el responsable de romper la mala racha de los universitarios ante Colo Colo en la temporada 2024.

Israel Poblete jugó este domingo ante Audax Italiano en la Liga de Primera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Los números de Israel Poblete en los azules

Israel Poblete llegó en la temporada 2022 a Universidad de Chile, donde ha jugado 130 partidos entre torneos nacionales, copas chilenas y torneos internacionales, anotando 10 goles en total.

