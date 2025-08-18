Universidad de Chile tiene una compleja misión en su visita a Independiente por la Copa Sudamericana. Claro que para los Azules no es extraño el celebrar en Argentina.

El Romántico Viajero consiguió un buen triunfo por 1-0 ante el Rojo en Santiago. Ahora para avanzar a cuartos de final de la “otra mitad de la gloria”, deben lograr que esa diferencia sea suficiente para eliminar a uno de los equipos más grandes del continente.

Los buenos antecedentes de U. de Chile en Argentina

Si bien Argentina es uno de los países más complejos de visitar en el fútbol sudamericano, Universidad de Chile puede presumir que tiene buenos antecedentes en ese país. De hecho, son el equipo nacional que más veces ha ganado al otro lado de la Cordillera de los Andes.

El Romántico Viajero registra 4 triunfos jugando en Argentina, superando las 3 victorias de Colo Colo y Universidad Católica. Los Azules registraron su primera celebración en la tierra del tango durante el glorioso 2011, de la mano de Jorge Sampaoli.

En cuartos de final de la Copa Sudamericana, la U venció por 2-1 a Arsenal de Sarandí. Eduardo Vargas y Gustavo Canales convirtieron para el Bulla, quienes en la vuelta se impondrían por 3-0. Su segundo triunfo fue en el 2012, aunque en Copa Libertadores. Ángelo Henríquez anotó el 1-0 en la fase de grupos ante Godoy Cruz.

En el 2013, otra vez en la Copa Libertadores, aunque ahora de la mano de Darío Franco, Universidad de Chile venció por 2-1 a Newell’s Old Boys en Rosario. Guillermo Marino y Charles Aránguiz se hicieron presentes en el marcador. La última celebración fue en este 2025, en el 2-1 a Estudiantes de La Plata con goles del Príncipe y Matías Zaldivia.

Universidad de Chile se medirá contra Independiente este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. Los Azules buscarán el paso a la ronda de los ocho mejores de la Copa Sudamericana y en una de esas, su quinta victoria en Argentina.