Universidad de Chile tendrá una jornada movida en una lluviosa ciudad de Buenos Aires, donde espera en el hotel Intercontinental el compromiso del miércoles ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

Esta tarde tendrá movimiento hacia Casa Amarilla, el histórico centro de entrenamiento de Boca Juniors al lado de la Bombonera, donde tendrá su último entrenamiento y definirá formación titular.

Por lo mismo, saben que al regreso, al ser la noche anterior al partido, se puedan congregar muchos hinchas afuera del hotel para un banderazo, lo que tiene alerta a las autoridades.

Todo, porque la noche del lunes hubo graves incidentes con un evento similar con los hinchas de Once Caldas, que terminó con enfrentamientos con la policía y jugadores con problemas con los gases utilizados.

El Hotel está en calles que también son incómodas para un banderazo.

ver también Revelan el gran problema que complica a U de Chile en la previa con Independiente

Hay alerta en Buenos Aires

En Universidad de Chile quieren tomar resguardos ante la masiva presencia de hinchas en Buenos Aires, teniendo en cuenta la complejidad de la ubicación del hotel de concentración.

Publicidad

Publicidad

La idea es no repetir lo sucedido anoche con hinchas de Once Caldas de Colombia, quienes esta jornada enfrentan a Huracán por la Copa Sudamericana, donde hubo graves desmanes.

Con cientos de hinchas fuera del hotel, los jugadores del club cafetero salieron a saludar, en el momento en que la policía quiso dispersarlos para desocupar las calles y que no cortaran el transito.

En la acción lanzaron gases, donde se vieron afectados algunos jugadores, como Dayro Moreno y Mateo García, mientras que el técnico, Hernán Darío Herrera, resultó herido por la policía.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, en la U se están tomando medidas, de manera de evitar estas escenas, donde ya la barra manifestó que no habrá un banderazo oficial, además designaron un punto de encuentro para el miércoles, de manera de ir todos los hinchas visitantes juntos en buses hasta Avellaneda.

ver también Las gruesas críticas para un jugador de U de Chile: “Lento; trotón de mier…”

Revisa videos: