Universidad de Chile tendrá el miércoles uno de los partidos más complejos de la temporada, cuando afronte la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Independiente en Argentina.

Los azules vienen de ganar en la ida jugada en el Estadio Nacional, donde sacaron una mínima ventaja al vencer por 1-0 con gol de Lucas Assadi, donde esperan poder abrochar la clasificación a los cuartos de final.

Pero hay un tema que complica, que es tener un reemplazo para el lesionado Israel Poblete, donde uno de los refuerzos que era el más apuntado para tomar el puesto está siendo fuertemente criticado.

Se trata de Sebastián Rodríguez, quien ingresó en el segundo tiempo ante Audax por la lesión de Poblete, pero que no se le vio en un buen momento para tomar el mismo ritmo.

Le pasan la cuenta al último refuerzo de la U

Fue Patricio Yáñez quien encabezó las críticas para Sebastián Rodríguez, a quien apunta que no está dando lo que se esperaba, al menos en sus primeros partidos en Universidad de Chile.

“El Bigote se ha visto lento, sin el músculo que pretendían. Cuando deja fuera a Marcelo Díaz, dijo quiero mayor intensidad, musculo en medio terreno. Uno decía que quería un 6, después uno con mayor dinámica como Poblete, pero lo que hemos visto, no quiero ser injusto, quizás le falta al uruguayo, pero se le ha visto lento”, explicó en Deportes en Agricultura.

Otro fue la cuenta de plataformas digitales “Hinchapelota” quienes apuntaron en una jugada del partido con Audax cuando Leo Valencia marca el tercer gol y Rodríguez lo sigue al trote.

“No le había tomado atención lo trotón que fue. Miren a Charles Aránguiz como sigue a Valencia, un jugador de casi 36 años, con un trotón de mier… que se va trotando y mira la jugada y vio cómo pateó. Para eso ponen al Chelo Díaz y se acabó, que trote en la cancha”, precisaron.

