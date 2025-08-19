Universidad de Chile tendrá una difícil misión para el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025, duelo en el que debe encontrar al reemplazante para Israel Poblete.

El jugador se desgarró en el duelo ante Audax Italiano, por lo que debió quedarse en Santiago para trabajar en su recuperación. Eso sí, ya tienen las fechas en que estará fuera del equipo.

Según detalló el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, el volante tendrá que estar, al menos, tres semanas fuera de las canchas, por lo que es un hecho que será baja en el Superclásico.

Si bien en la U han logrado disminuir los tiempos de recuperación anteriormente con otros lesionados, por ahora queda descartado ante Independiente, Everton y Colo Colo.

Israel Poblete será la gran baja de la U en agosto. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Poblete tres semanas fuera en la U

Así lo destacó el periodista, quien asegura que el desgarro de Israel Poblete lo marginará por tres semanas fuera de las canchas de Universidad de Chile, por lo que sería la primera baja del Superclásico.

Es un desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo impactó en el segundo tiempo ante Audax Italiano, por lo que que ahora se transforma en una importante baja para los azules, donde lo van a extrañar.

Ante Audax su reemplazante fue el recién arribad Sebastián Rodríguez, aunque el entrenador Gustavo Álvarez tiene una otra idea para probar contra Independiente.

En el duelo ante el Rojo, por Copa Sudamericana, se ubicará a Matías Sepúlveda en la zona de volantes para que por la banda izquierda corra Felipe Salomoni, otro de los refuerzos de mitad de año.

