Con la obligación de dar vuelta la serie por octavos de final en Copa Sudamericana, en Independiente necesitan superar en cancha a Universidad de Chile y borrar el pésimo momento que viven tanto a nivel local como internacional.

Ante la necesidad de sumar un triunfo para romper con la mala racha de siete partidos sin ganar, el técnico del Rojo Julio Vaccari introducirá cambios en su formación titular. De hecho, en Argentina se dan cuenta de dos modificaciones respecto del equipo que jugó en Santiago.

Los cambios en formación de Independiente ante la U

La primera modificación que realizará el entrenador trasandino es por obligación, puesto que el atacante uruguayo Matías Abaldo fue expulsado por doble amonestación. Su lugar lo tomará el paraguayo Gabriel Ávalos, con pasado en nuestro país, en Deportes Concepción.

El otro cambio que realizará el técnico de Independiente para enfrentar a la U no será en el mediocampo, por lo que el chileno Pablo Galdames deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes. Donde sí moverá piezas Vaccari será en la defensa.

Lo anterior porque en el duelo con los azules en Santiago, el central Nicolás Freire sufrió un desgarro en su pierna derecha y es baja. Su lugar lo tomará Sebastián Valdez, quien acompañará en la zaga a su mayor precio, Kevin Lomónaco.

¿Cuál será la oncena del Rojo?

Para enfrentar a la U, Independiente saldrá a la cancha con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral en mediocampo; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel en ataque.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El encuentro entre argentinos y chilenos, por un lugar en los cuartos de final en Copa Sudamericana, se disputará este miércoles 20 de agosto desde las 20:00 horas en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda. Esto, si las condiciones climáticas lo permiten.