Universidad de Chile cuenta los minutos para poder presentar a Eduardo Vargas o al menos eso se piensa. Sin embargo, de forma sorpresiva asomó el Remo de Brasil.

Turboman finalizó su contrato con Audax Italiano y no lo extendió, por lo que quedó en condición de libre. Rápidamente fue vinculado con el Romántico Viajero, club donde saltó a la fama internacional luego de conquistar la Copa Sudamericana de 2011.

¿Llega Eduardo Vargas a U. de Chile?

Diversas informaciones señalan que Eduardo Vargas tendría sellado su acuerdo con Universidad de Chile, para confirmar el anhelado retorno de los hinchas. Solo habrían estado esperando primero confirmar al nuevo entrenador, lo cual ya hicieron con Francisco Meneghini.

Una de las interrogantes iniciales que tuvo que resolver Paqui en su arribo al CDA, era si quería contar con Turboman, a lo que el ex ayudante de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece habría dado el “ok”. Claro que al parecer no estaría todo tan seguro.

Resulta que según un medio partidario del Remo, club recién ascendido al Brasileiraro, es que Eduardo Vargas habría sido ofrecido a la institución. El bicampeón de América ya jugó en el país de la samba en Gremio y Atlético Mineiro.

“El delantero Eduardo Vargas fue recientemente ofrecido al Remo para la temporada 2026. Libre en el mercado tras dejar el Audax Italiano (Chile), el chileno de 36 años habría sido presentado al club paraense por intermediarios, pero la directiva aún no se ha pronunciado sobre una posible negociación”, aseguraron en el medio “Remo 100%”.

¿Se cae la vuelta de Eduardo Vargas a U. de Chile? Por ahora no es nada seguro, pero en el mercado de pases nunca se sabe y las negociaciones pueden cambiar de un momento a otro. En lo actual, se ve más seguro un regreso al Bulla a una nueva aventura en Brasil.