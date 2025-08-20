Universidad de Chile está en tierras trasandinas para retomar la acción en Copa Sudamericana y enfrentar el partido de vuelta contra Independiente de Avellaneda, duelo que será clave por los octavos de final.

Recordemos que en el partido de ida, la U consiguió un triunfo por la cuenta mínima en el Estadio Nacional contra los Diablos Rojos y esta vez deberán viajar a Argentina, para defender su continuidad en el torneo internacional.

¿A qué hora juega la U. de Chile vs. Independiente y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América, por la vuelta en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido de manera ONLINE y EN VIVO únicamente a través del servicio de streamings Disney+ en su plan Premium y Estándar, para usuarios previamente suscritos a la plataforma .

Además, podrás verlo por la señal televisiva de ESPN, a través de los siguientes canales según tu cable operador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Probable formación de Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda

La posible oncena titular de los azules sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Marcelo Díaz (Javier Altamirano) y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.