Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile vs. Independiente: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por Copa Sudamericana

Los azules enfrentan a los Diablos Rojos en Argentina, por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile llega a Argentina para enfrentar a Independiente por Copa Sudamericana.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTUniversidad de Chile llega a Argentina para enfrentar a Independiente por Copa Sudamericana.

Universidad de Chile está en tierras trasandinas para retomar la acción en Copa Sudamericana y enfrentar el partido de vuelta contra Independiente de Avellaneda, duelo que será clave por los octavos de final.

Recordemos que en el partido de ida, la U consiguió un triunfo por la cuenta mínima en el Estadio Nacional contra los Diablos Rojos y esta vez deberán viajar a Argentina, para defender su continuidad en el torneo internacional.

¿A qué hora juega la U. de Chile vs. Independiente y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América, por la vuelta en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido de manera ONLINE y EN VIVO únicamente a través del servicio de streamings Disney+ en su plan Premium y Estándar, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Además, podrás verlo por la señal televisiva de ESPN, a través de los siguientes canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Publicidad
¿Va por Disney+? Dónde ver ONLINE U. de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana 2025

ver también

¿Va por Disney+? Dónde ver ONLINE U. de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana 2025

Probable formación de Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda

La posible oncena titular de los azules sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Marcelo Díaz (Javier Altamirano) y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.

¿Con los chilenos? La formación de Independiente vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

ver también

¿Con los chilenos? La formación de Independiente vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

Lee también
¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing Club? Dónde ver a Brayan Cortés
Copa Libertadores

¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing Club? Dónde ver a Brayan Cortés

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente? Hora y dónde ver en Copa Sudamericana
U de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente? Hora y dónde ver en Copa Sudamericana

¿Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Independiente en Copa Sudamericana?
U de Chile

¿Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Independiente en Copa Sudamericana?

Milad defiende los precios altos para ver a la Roja: "No podemos..."
Selección Chilena

Milad defiende los precios altos para ver a la Roja: "No podemos..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo